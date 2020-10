Alunna bendata per l'interrogazione in Dad: è polemica

Ragazza bendata durante l’interrogazione in dad

Fonte foto: TPI almeno il 75%, è sempre stata molto criticata: in molti infatti hanno sottolineato come, compiti e verifiche. E proprio per ovviare a tale pericolo in una scuola nel salernitano si sarebbe arrivati ad adottare misure: scopriamo cos’è successo.La studentessa in questione frequenta il, e durante una lezione a distanza il suo insegnante di latino e greco le ha proposto unsui libri durante la sua interrogazione. Alla ragazza, infatti,per avere così la sicurezza chedai quali prendere informazioni per rispondere alle domande del prof, come riporta Tpi.it Dopo che la foto della ragazza, e proprio nel mezzo di questa bufera è intervenuto anche, che ha chiesto“Ci saranno sicuramente altri metodi per evitare che i ragazzi, durante l’interrogazione, sbircino dal libro. Abbiamo presentato un’interrogazione all’assessore regionale per la Pubblica Istruzione, Lucia Fortini, per capire come sia potuto avvenire ciò e per chiedere di verificare se questo accade anche in altri istituti”, ha spiegato Borrelli a Tpi.it