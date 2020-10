Su Instagram le live potranno durare fino a 4 ore

Instagram, dirette più lunghe e possibilità di archiviarle

Buone notizie per gli appassionati disu: la piattaforma ha deciso di estendere la durata delleoltre l’ora massima prefissata fino ad ora. La decisione è stata ancora una volta influenzata dall’attualee dall’impossibilità di organizzarecome concerti, convegni e seminari frontali.Le novità non finiscono qui: gli utenti del social network potranno anchele dirette per 30 giorni. Ecco cosa ha pensato di fare Instagram.Ancheha deciso di ampliare i suoi servizi in funzione dell’. Da marzo, mese in cui è stato indetto il lungosu tutto il territorio nazionale, influencer, personaggi del mondo dello spettacolo e cantanti hanno fatto affidamento alleper arrivare nelle case dei propri seguaci e intrattenerli. Secondo alcune statistiche Usa, ad esempio, istruttori di yoga, insegnanti, musicisti, artisti e tanti altri hanno usato la funzione Instagram Live ilin più rispetto ai mesi precedenti lo scoppio della pandemia. Per questa ragione, attraverso un nuovo aggiornamento Instagram ha deciso di estendere ail limite di tempo per le. La modifica mette così Instagram alla pari con i limiti di tempo offerti daper le live streaming da dispositivi mobili, anch'essi di 4 ore. Instagram ha inoltre preannunciato un'altra funzione che darà la possibilità diper un massimo di 30 giorni. Ciò consentirebbe al creator di pubblicare il video anche su altre piattaforme social, come Facebook o YouTube, o persino di ritagliare parti per piattaforme video di breve durata, come TikTok. Presto potrebbe anche arrivare lacon l’introduzione di alcuniche consentiranno ai fan di supportare il proprio creator preferito.