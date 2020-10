Le migliori serie tv per migliorare l’ascolto e la pronuncia delle lingue straniere

Come migliorare le proprie competenze linguistiche con le serie tv

Serie tv, i trucchi per imparare una lingua rilassandosi

Attiva i sottotitoli in italiano : se sei ancora un principiante e non conosci molto parole del vocabolario della lingua straniera scelta, ti consigliamo di iniziare ad impostare i sottotitoli nella tua lingua madre . Quando ti renderai conto di avere una certa dimestichezza , potrai passare ai sottotitoli in lingua originale.

Non leggere i sottotitoli : per migliorare la pronuncia e l'ascolto è fondamentale non leggere costantemente i sottotitoli . Cerca di allenare l'orecchio e ricorri alla lettura solo se una scena non ti è chiara.

Annota eccezionalmente le parole che non conosci: per non perdere il piacere di vedere una serie tv, evita di fermarti continuamente per cercare il significato delle parole che non conosci. Se alcune parole si presentano costantemente e non riesci a dedurne la traduzione puoi annotarle su un taccuino o sulle note del telefono per cercarle una volta concluso l'episodio.

Serie tv inglesi per migliorare ascolto e pronuncia

Emily in Paris : la serie vede Lily Collins nel ruolo della protagonista, Emily , una donna americana che si trasferisce a Parigi per un lavoro che offre un punto di vista americano in una società di marketing . In questo nuovo ambiente lotta per avere successo sul posto di lavoro mentre cerca l' amore e sperimenta lo scontro culturale con la sua educazione "noiosa" e banale del Midwest .

How to get away with a murder (Le regole del delitto perfetto) : la vita di Annalise Keating , professoressa di diritto presso una prestigiosa università, si intreccia in un complotto di omicidi con cinque suoi studenti.

Lucifer: la serie ruota attorno alla storia di Lucifer Morningstar, il diavolo che abbandona l'Inferno per trasferirsi a Los Angeles dove gestisce il suo nightclub chiamato "LUX" e diventa un consulente della polizia di Los Angeles.

Serie tv spagnole per migliorare ascolto e pronuncia

La casa de Papel : la serie racconta due rapine preparate e guidate dal Professore con una banda di delinquenti, una alla Zecca Reale di Spagna e una alla Banca di Spagna .

Élite : la serie è ambientata a Las Encinas , una scuola secondaria d'élite e ruota attorno alla vita di alcuni studenti tra drammi adolescenziali , delitti e cliché .

Alguien tiene que morir: la serie è ambientata nella Spagna degli anni '50 e si compone di tre episodi che ruotano attorno a una società tradizionale e conservatrice durante il regime franchista "dove le apparenze e i legami familiari giocano un ruolo chiave".

Serie tv francesi per migliorare ascolto e pronuncia

Plan cœur : la serie racconta la vita di Elsa , una ragazza che vive un periodo di tristezza e solitudine dopo la rottura con il suo ragazzo. Le sue amiche decidono di assumere un gigolò con il compito di farle dimenticare l’ex senza che lei lo sappia.

Osmosis : ambientato nella Parigi del prossimo futuro, la serie ruota attorno ad una nuova app di appuntamenti chiamata Osmosis sviluppata in grado di decodificare il vero amore, scavando in profondità nei dati del cervello dei suoi utenti per trovare una corrispondenza perfetta con una precisione del 100%.

Dix pour cent: ogni giorno degli agenti dell'agenzia di talenti ASK si destreggiano in situazioni difficili e difendono la loro visione del business. Combinano abilmente arte e affari, ma la loro vita privata e professionale a volte entra in conflitto.

