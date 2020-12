"Lezioni Online", la canzone sulla Dad fa impazzire YouTube

“Lezioni Online” il nuovo videoclip musicale di Alex Fusaro

La didattica a distanza diventa un video musicale

È online, il nuovo brano delche fa parte di un’iniziativa. È un video che ci mostra la vita di classe in questa situazione,, il tutto per lanciare un importante messaggio:Il video, pubblicato sulla piattaforma dal 13 dicembre, conta già migliaia di visualizzazioni. Scopriamo di più!Il videoclip, l’Istituto Medici di Legnago (Verona). La canzone affronta, con il linguaggio tipico delle hit tanto amate dai ragazzi,. “Un’idea nata nella solitudine delle classi vuote, dopo ore a far lezione davanti ad uno schermo senza il calore e i sorrisi dei ragazzi.” Questo è ciò che dichiara il protagonista del video, il Prof Fusaro, insegnante di musica delle scuole superiori a Verona, e prosegue: “La scuola è una comunità, un luogo in cui crescere e formare le nuove generazioni, creare eventi e incontri, ispirare gli studenti per il loro futuro.”Nella canzone troviamoRisalta anche, l’innamoramento nato tra le aule e la constatazione che “Mi manca troppo lei... che Live è più bella.” Il videoclip è stato diretto e realizzato da, al suo interno compare, insieme alla protagonista femminile,, che è stata realmente una studentessa del Prof. Dopo il successo di “”, l’inno degli esami di stato, e la presentazione presso il Senato della Repubblica del brano “Dipende da noi”, per la sensibilizzazione nelle scuole verso i cambiamenti climatici,, per ora ha, ma sicuramente diventerà una nuova hit.