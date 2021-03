Salva bambino di 3 anni durante la Dad: aveva imparato manovra di Heimlich online

Simone da studente a eroe: la storia

L'importanza del gesto di Simone

In foto, Simone Mantovani. Fonte foto Facebook: Prof. Guido Saraceni Simone, unodi un istituto tecnico di Milano, zona Quarto Oggiaro, in un pomeriggioche stava soffocando. Scopriamo meglio cos’è successo.Simone, il protagonista della vicenda, ha raccontato al Corriere che, e si stava preparando per l’interrogazione di storia che avrebbe dovuto sostenere il giorno dopo.Improvvisamentea suonare la sua vicina di casa,perché il nipotino di appena tre anni stava. Simone, descritto da conoscenti e amici come un tipo sveglio, non ci ha pensato due volte:, che ha visto fare moltissime volte tra film e video tutorial online.Come spiegato dallo stesso Simone, il bambino "era blu in faccia, aveva un po’ di schiuma alla bocca poverino. Aveva qualcosa che gli ostruiva le vie respiratorie. Un giochino di plastica, una pallina, ho scoperto dopo". Dunque Simone è intervenuto, e, dopo averlo aiutato,. "Vedevo che respirava a fatica, aveva gli occhietti sgranati, era rimasto senza ossigeno, come in apnea, quelli del 118 mi hanno guidato al telefono", ricorda, mentre raccontava al Corriere che gli operatori sanitari "mi domandavano in che condizioni fosse, mi hanno detto di alzargli le braccia, di metterlo seduto, sono stati fantastici". Subito dopo c’è stato il trasporto in ospedale, durante il quale Simone non ha lasciato solo il bambino: "Fortunatamente aveva ripreso a respirare, piangeva – racconta ancora - ma stava meglio, quelli dell’ambulanza mi hanno riempito di complimenti". E ora, alla luce della vicenda,: "Ne parleremo al consiglio docenti, Simone è un bravo ragazzo, alla fine del suo racconto ci siamo commossi tutti, lui compreso – ha garantito la professoressa Elena Scomazzoni al Corriere -. La nostra è una scuola di periferia, un ambiente non facile, ma i ragazzi ci danno soddisfazioni enormi, che ci ripagano di tutti i nostri sacrifici".