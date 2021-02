Banchi a rotelle ritirati in Veneto perché "fanno male alla schiena". Ma quanto sono costati davvero?

Arcuri: i banchi sono certificati

Scontro Meloni-Vacca sul costo dei banchi a rotelle

Banchi a rotelle, ma quanto sono costati davvero?

Fonte foto: video Facebook di Giuseppe De Rose . Tutto nasce da quanto è accaduto nei giorni scorsi in Veneto. I banchi di ultima generazione, acquistati dalle scuole grazie ai fondi messi a disposizione del Governo per favorire il distanziamento tra gli studenti, sono stati. Il motivo? Per l'assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità della Regione,, la ragione principale sarebbe il fatto che un loro uso prolungato favorirebbe l'insorgere di mal di schiena: “Bocciamo interventi assurdi e poco salutari, come lo sono stati i banchi con le rotelle che sono stati ritirati dai plessi scolastici in cui erano stati introdotti perché erano causa di mal di schiena", ha detto a margine di un incontro con i sindacati.Le parole dell'esponente della giunta Zaia, però, non sono passate inosservate e hanno innescato di nuovo lo scontro politico.Come studiare al liceo scientifico: scopri come farlo al meglio!Sulle parole di Donazzan, il commissario straordinarioha subito precisato: “I banchi forniti sono certificati e non viene mai chiesto ai dirigenti scolastici di certificare i banchi stessi ma unicamente di siglare un documento di regolare ricezione della fornitura, con il relativo verbale di collaudo. Ciò al fine di attestare che le forniture richieste siano state consegnate e siano conformi a quanto richiesto".Ma è soprattutto sui costi che le polemiche si sono accese. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni attacca: "Il terribile duo Azzolina-Arcuri si conferma campione di spreco e incapacità. Oltre loper aver acquistato (in ritardo) i banchi a rotelle, ora arriva la beffa che gli stessi possano provocare mal di schiena e problemi posturali". A Orizzonte Scuola, risponde: "I, sono frutto di un investimento di 119 milioni che va oltre l’emergenza e la necessità di distanziamento e che soddisfa una richiesta annosa delle nostre scuole di arredi nuovi".Ma dov'è la verità?. In base a quanto ci dice la struttura del commissario straordinario, contattata da Skuola.net, i. Il costo totale dell’operazione, in base a questi numeri, è stato die di. Per un totale di 318 milioni di euro. Secondo la nostra elaborazione, quindi, si tratterebbe diper ogni banco innovativo e di. Confermando, dunque, quanto detto dall’esponente pentastellato Gianluca Vacca.