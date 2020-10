Coronavirus scuole chiuse: la situazione sui contagi a scuola

Situazione contagi Covid-19 nelle scuole

Contagi a scuola: le parole di Azzolina e di Conte

rendendo quindi necessaria una nuova stretta che ha colpito principalmente la movida, abolendo le feste private e limitando gli orari dei ristoranti,. Infatti nella sola giornata di ieri, 13 ottobre, in tutta Italia sono stati registrati 5.901 nuovi casi con 112.544 tamponi effettuati. Ma qual è la situazione contagi nelle scuole? Scopriamola.I casi di ragazzi e personale docente positivi sta aumentando, come del restoQuindi sempre più numerose sono le segnalazioni digià in questo primo mese di scuola. Come successo in Abruzzo, dove, nel Teramano. Tanto che il sindaco Giovanni Melchiorre, in via precauzionale, ha disposto la chiusura dell'intero plesso scolastico in attesa che vengano sottoposti a tampone tutti gli studenti. In Lombardia, invece, come riportato da SkyTg24 , sonoE in tutta la Italia"Spiace che qualcuno pensi che studenti e studentesse possano essere sacrificabili. La scuola ha dato tanto, abbiamo lavorato tutta l'estate per riportare gli studenti in presenza", ha commentato la. Ha poi continuato spiegando che: "Stiamo ultimando il monitoraggio sui contagi a scuola sulla quarta settimana, c'è poca crescita il tendenziale è lo stesso delle settimane precedenti. Con questi dati dovrei lasciare gli studenti a casa?". Della, che ieri, in un punto stampa di Palazzo Chigi ha affermato: "Non c'erano e non ci sono ora presupposti per la didattica a distanza. Dalle verifiche nell'ambito della scuola le condizioni di sicurezza si stanno rivelando efficaci anche per la responsabilità dei docenti, del personale e dei nostri ragazzi. Non si creano generalmente focolai di diffusione del contagio. Ma dobbiamo stare attenti a tutto quello che ruota attorno alla scuola. Faremo di tutto per proseguire in questa direzione”.