DPCM 13 ottobre, il testo completo PDF e gli allegati

Nuovo DPCM, le nuove restrizioni Covid 19

Dopo l’incremento deiregistrati nelle ultime settimane, il Governo italiano ha decido di disporreper evitare l’ulteriore diffusione del virus. Nelle ultime ore il Presidente del Consiglio dei Ministri,, ha infatti firmato un nuovo DPCM con nuove. Curioso di conoscerne il contenuto? Ecco ile glipubblicati sul sito del Governo Italiano.È ancora presto per decretare la fine della. Dopo aver prorogato lo, dal Consiglio dei Ministri è arrivato un nuovocon le nuove misure restrittive da rispettare nei prossimi. Tra la novità introdotte, il decreto stabilisce il divieto dial chiuso o all’aperto e sancisce ilper quanto riguarda le cerimonie civili o religiose. La stretta riguarda anche ie iche dovranno categoricamente abbassare le saracineschee permettere la consumazione dalle 21 ai soli clienti seduti in un tavolino. Come anticipato dal decreto proroga, inoltre, tutti avranno l’in qualsiasi ora del giorno “a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento”. Resta invariato, inoltre, il numero massimo di partecipanti neie nei luoghi per: il nuovo decreto riconferma il limite diper gli spettacoli al chiuso eper quelli all’aperto. Per quanto riguarda, infine, è prevista “una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso e rimarrà ancora il divieto per le gare e le competizioni connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Anche il nuovo DPCM non smette di raccomandareper la convivenza con il virus:della mascherina, rispetto dele attenzione all’e alla costantedelle mani. In attesa di registrazione in Gazzetta Ufficiale, puoi leggere qui il testo completo e qui gli allegati