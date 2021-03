Covid, uno studio dice che la scuola in presenza non influisce sui contagi

Lo studio che discolpa la scuola per la diffusione dei contagi

Nel nostro Paese, confinando moltissimi studenti inda mesi, quasi senza interruzioni, il tutto per cercare di ridurre il numero di contagi, che nelle ultime settimane ha avuto una notevole accelerata. Ma uno studio: scopriamone di più!Non c’è correlazione significativa tra: questa è la conclusione cui arriva una, la prima di questo tipo in Italia, condotta da una squadra di epidemiologi, medici, biologi e statistici tra cuidello Ieo di Milano e riportata dal Corriere “Il rischio zero non esiste ma sulla base dei dati raccolti possiamo affermare che la scuola è uno dei luoghi più sicuri rispetto alle possibilità di contagio”, questa la sintesi descritta dall’epidemiologa e biostatistica. Gli studi analizzano i dati del Miur e li incrocia con quelli delle Ats e della Protezione civile fino a coprire un campione iniziale pari al 97% delle scuole italiane:. L’epidemiologa continua e descrive come: “I numeri dicono che l’impennata dell’epidemia osservata tra ottobre e novembre non può essere imputata all’apertura delle scuole”, infatti. “Di più: la loro chiusura totale o parziale, ad esempio in Lombardia e Campania, non influisce minimamente sui famigerati indici Kd e Rt . Ad esempio a Roma le scuole aprono 10 giorni prima di Napoli ma la curva si innalza 12 giorni dopo Napoli, e così per moltissime altre città”, spiega inoltre l’esperta. Ma qualcosa è cambiato con l’arrivo della variante inglese?“I giovani contagiano il 50% in meno rispetto agli adulti, veri responsabili della crescita sproporzionata della curva pandemica. E questo si conferma anche con la variante inglese”. Dunque, come riportano gli stessi dati,(sotto il 7% di tutte le scuole) e la frequenza nella trasmissione da ragazzo a docente è. Quattro volte più frequente che gli insegnanti si contagino tra loro, magari in sala professori, “ma questo è lo stesso rischio che si assume, ad esempio, in qualunque ufficio”, conclude l’esperta.“In mancanza di evidenze scientifiche dei vantaggi della chiusura delle scuole, il principio di precauzione dovrebbe essere quello di mantenere le scuole aperte per contenere i danni gravi, ancora non misurabili scientificamente in tutta la loro portata e senz’altro irreversibili sulla salute psicofisica dei ragazzi e delle loro famiglie. La scuola dovrebbe essere l’ultima a chiudere e la prima a riaprire”. Queste le parole con le quali, e continua: “Ci sono rischi anche nel tenere così a lungo chiuse le scuole. In Italia gli adolescenti delle superiori sono andati a scuola mediamente, quest’anno, solo 30 giorni in tutto”. Inoltre, grazie allo studio è stata anche osservato cheper le elementari e medie e delrispetto a quella della popolazione generale. E dunque, a fronte di un elevato numero di test effettuati ogni settimana negli istituti,. Quindi, infine si può affermare che: infatti i contagi salgono prima di tutto per le classi di età 20-59 anni, come si vede ad esempio chiaramente in Veneto, e solo dopo due o tre settimane tra gli adolescenti. “I ragazzi non possono quindi in nessun modo essere definiti responsabili o motore della curva” conclude l’epidemiologa Gandini.