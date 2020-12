Covid-19, i dati sui contagi a scuola: al 31 ottobre erano 65mila

Covid-19: i dati ufficiali sui contagi a scuola

Quasi ovunque il virus colpisce più in classe che altrove

Covid a scuola: la diffusione nei Comuni

Alsono stati circai casi da Covid-19 segnalati dalle scuole. E' il risultato di un'interessante analisi condotta dalla rivista Wired sul discusso tema dei contagi all'interno delle nostre classi. A fornirgli i dati direttamente il ministero dell'Istruzione, a seguito di una cosiddetta istanza di accesso generalizzato presentata al MI lo scorso 30 ottobre.In base al- introdotto in Italia nel 2016 - qualsiasi cittadino ha infatti il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti indicati dalla legge. Wired ha perciò fatto richiesta di accesso agli atti e il Ministero, proprio a ridosso della scadenza, ha fornito i numeri raccolti nelle prime settimane dell'anno scolastico 2020/2021.Guarda anche:Si tratta, è bene ricordarlo, di cifre parziali, che riguardanocomuni sugli oltre 6.700 dove ha sede almeno una scuola (non è chiaro se nei comuni mancanti non ci siano stati casi o siano mancate le segnalazioni) e nel dataset messo a disposizione dal Ministero non sono presenti i dati di. Tenendo presenti tutte queste variabili, al 31 ottobre 2020 al MI risultanocasi di Sars-Cov-2 riconducibili all'area scolastica (non è dato sapere, ovviamente, se il contagio è avvenuto a scuola o meno). Numeri che provengono dal monitoraggio realizzato dal Ministero, con cui si invitavano gli istituti a comunicare la situazione epidemiologica aggiornata tra i propri studenti, insegnanti e all'interno del personale scolastico.Ma chi si è occupato dell'analisi è andato oltre. Perché, con i report alla mano, ha costruito anche un 'indicatore di gravità' per valutare l'impatto del virus sulla comunità scolastica; mettendo in rapporto l’incidenza all’interno delle scuole con quella verificatasi nella popolazione generale. L'esito è davvero interessante: quasi tutte le regioni italiane hanno registrato, in proporzione, più contagi a scuola rispetto agli altri luoghi di aggregazione. Il livello massimo si è raggiunto in(202 contagi ogni 10mila studenti e docenti). A seguire, troviamo(132),(120 casi),(119),(105,2)(97,9),(76,5),(42,9). Le uniche regioni in cui la diffusione del virus negli istituti è stata più bassa che altrove sono(ma in quest'ultimo caso le scuole sono state chiuse già a fine ottobre, circa un mese prima del resto d'Italia). A pesare maggiormente, quasi dappertutto, le scuole superiori (dove, come ribadisce anche l'Istituto Superiore di Sanità, l'incidenza è stata maggiore rispetto ad elementari, medie e scuola dell'infanzia).A livello comunale, invece, come prevedibile sono i grandi centri a pagare il prezzo più alto al Covid. In linea con quanto avvenuto per tutte le fasce di popolazione. Qui l'analisi fa una distinzione tra primo ciclo (elementari) e secondo ciclo (medie e superiori) ma in cima alla classifica troviamo sempre le stesse tre città, nel medesimo ordine: Roma (complessivamente quasi 5mila contagi), Milano (oltre 2500 contagi), Torino (più di mille contagi). Di seguito la Top10 completa:Roma 2850Milano 1202Torino 647Genova 513Napoli 355Monza 334Perugia 322Palermo 302Firenze 235Catania 204Roma 1967Milano 1332Torino 645Firenze 599Genova 421Napoli 388Monza 215Perugia 229Palermo 232Catania 107 Qui per consultare la mappa dell'incidenza e gli altri dettagli.