Covid-19: i libri si possono lasciare a scuola

Scuola, si possono lasciare i libri a scuola?

Lesono ormai iniziatein tutti gli istituti scolastici italiani. Per facilitare l’arrivo in classe dei tanti studenti, ilha pensato di creare, insieme al, un portale per illustrare tutte le modalità di rientro a scuola dopo l’Tra le indicazioni fornite, il Ministero ha chiarito chee che possono essere maneggiati tranquillamente, senza usare dispositivi di protezione. Ecco cosa hanno comunicato nello specifico.L’ci ha portato a rivedere e cambiare anche alcune semplici azioni della vita quotidiana per evitare la diffusione del virus. Dal mondo della scuola arriva un interrogativo abbastanza importante: è possibile lasciare i libri in classe? Dahanno risposto a questa domanda attraverso ladel portale dedicato al rientro dopo il lungo e difficile lockdown. Nello specifico, dopo un attento lavoro con la task force, il Ministero dell’Istruzione chiarisce che. Nella nota, infatti, si legge che esso potrà anche “essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti, e non serve trattarlo con spray (o gel) idroalcolico. Non ci sono rischi riferibili a questo tipo materiale, libri compresi”. Il Comitato Tecnico Scientifico, infatti, rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Istruzione, ha ribadito che “è sufficiente per maneggiare libri, penne, astucci, fogli, album, il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani”. Per questo, le tre regole da rispettare nelle scuole rimangono fondamentali: bisogna usare lao qualsiasi altro dispositivo di protezione durante gli, rispettare ildi almeno un metro tra una persona e l’altra ele mani.