Scuole chiuse a Roma e Napoli: i commenti migliori al post dei sindaci

Venerdì 13 dicembrein molte città d’Italia a causa dell’allerta meteo diffusa su gran parte del Paese. Tra queste anche. Una decisione che ha fatto esultare migliaia di studenti. Un po’ meno i loro genitori. Il motivo?che hanno ufficializzato lo stop – comunicate dai due sindaci anche attraverso i propri canali social – sonoTroppo tardi per organizzare ‘collocazioni’ alternative per i figli, specie se piccoli. Così si è scatenata la macchina dei. Le bacheche di(sindaca di Roma) e(primo cittadino di Napoli) sono state inondate didi. Skuola.net ne ha selezionati alcuni, che rendono l’idea meglio di mille parole.Visto che non ho avuto il tempo di organizzarmi? Eccolo il. Quello al centro della maggior parte dei commenti al post della Raggi. Alcuni si limitano a protestare adottando però un linguaggio educato, come chi dice “domani il bambino lo porto con me all’ospedale oppure va con il padre a guidare l’autobus?” o chi propone(della sindaca, ndr). C’è chi la butta sul ridere dicendo “Oggi ho scoperto che i miei figli vanno a scuola nella capanna di paglia dei tre porcellini” o rilanciando. Ma c’è pure chi si lascia andare: “Insieme all’ordinanza dovrebbe firmare le sue dimissioni”, chiede un cittadino; “Io la tata h24 come voi non ce l’ho”, tuona un’altra romana.Di tenore similealla decisione del sindaco De Magistris. Con ilche contraddistingue i napoletani.(sede del Municipio, ndr)?”, si chiede una mamma; “I miei figli ti amano sindaco, io ci proverò”, dice un’altra; “Ci dovrebbe essere un’allerta ogni volta che apri bocca”, commenta sarcastico un altro utente indignato dalla decisione. Eal primo cittadino di Napoli, in modo scherzoso e sintetico,: “Grazie Col. Luigi Giuliacci!” - noto meteorologo della Tv, il cui cognome nel commento originale viene storpiato, forse per la foga di dirgliene quattro al sindaco – il suo messaggio di protesta.