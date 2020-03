Quando si tornerà a scuola? Il ministro: non c'è una data certa, ma l'anno sarà salvo

Quando si rientra a scuola? Nessuna data certa. Ma L’anno scolastico sarà valido

Maturità 2020: come potrebbe cambiare?

Didattica a distanza: cosa verrà fatto per migliorarla

Negli ultimi giorni si fanno sempre più insistenti le ipotesi, nessuna delle quali confermata da ufficialità, sullaAl momento pare che la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado si protrarrà oltre il 3 aprile come si intuisce daal ‘Corriere della Sera’ e di cui abbiamo parlato ieri sul nosto sito “I provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese,A dare poiproprio questa mattina all’interno della trasmissione radiofonica di Rai Radio 1 ‘Radio anch’io’.Guarda anche:E’ stata chiara la Ministra Azzolina a riguardo, i ragazzi quindi non devono preoccuparsi,nonostante il COVID-19 lo stia mettendo a dura prova!Ma quindiAlla domanda la Ministra ha risposto chiaramente: “Sugli scenari li stiamo pensando tutti maMa se la Azzolina è, giustamente, molto cauta a riguardo, non mancano congetture sui principali media italiani.Secondo infatti quanto riportato dal quotidiano ‘la Repubblica’ tre sarebbero leda prendere in considerazione per quanto riguardo la riapertura delle scuole. La prima, ottimistica ma anche meno probabile,La seconda, invece, vedrebbe gliIpotesi questa che, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, si concretizzerebbe se il picco dei contagi si verificasse a fine mese. Infine, la terza e più cupa ipotesi, ovvero quella cheTutte, è bene ricordarlo e sottolinearlo ancora una volta,Per sapere con certezza quando verranno riaperte le scuole non resta che attendere. E sulla possibilità di un proroga dell’anno scolastico oltre il termine fissato dai calendari scolastici, la Ministra ai microfoni di 'Sky Tg24' ha chiarito che dipenderà "da come va lasarebbe offendere chi sta facendo tanto in queste settimane, tra l'altro ricompattando la comunità scolastica".Altro punto da risolvere, grattacapo non da poco, riguarda laI ragazzi del quinto anno, infatti, chiedono risposte ma la Ministra, sempre intervenendo su ‘Radio anch’io’, è stata chiara:Nulla quindi al momento trapela da Viale Trastevere ma una cosa è stata ribadita ed è giusto che i maturandi lo tengano bene a mente.– ha commentato la Ministra - gli studenti vogliono un esame serio, in linea con quello che stanno apprendendo". Nessuna conferma quindi su una eventuale commissione d’esame composta da soli membri interni, come chiesto a gran voce dai ragazzi proprio in questi giorni."La situazione è variegata,C'è un grandissimo sforzo da parte della classe docente a farlo, è uno sforzo titanico". Così la Ministra, sempre intervenendo all’interno della trasmissione radiofonica ‘Radio anch’io’ sulle difficoltà che in alcune zone d’Italia si stanno riscontrando, soprattutto al Sud, per attuare la didattica a distanza. E proprio per risolvere questi problemi nelsono stati stanziati benA riguardo la Ministra ha assicurato che “al ministeroche sarà pronto a giorni, per ripartire queste risorse. Stiamo facendoabbiamo chiesto ai dirigenti scolastici dianche dal punto di vista economico, perché a quelli meno abbienti come impone la Costituzionein questo caso la didattica a distanza”.