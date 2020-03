Coronavirus: si va verso la proroga della chiusura delle scuole e delle misure restrittive

Chiusura delle scuole verso la proroga

Maturità 2020, come potrebbe essere

Fonte foto FacebookNonostante il 3 aprile si avvicini, sembra sempreanzi pare ormai impossibile, ladi ogni ordine e grado. Da giorni, ormai, le voci su unadegli istituti scolastici si rincorrevano e solo oggi, attraverso le, è arrivata una "conferma"’ anche se al momento nulla è dettato da un decreto, quindi l’ufficialità ancora non c’è.Guarda anche:In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ilsottolineando l’importanza e la necessità delle misure restrittive fin qui adottate, che potrebbero diventare più stringenti se non saranno rispettati i divieti in vigore, ha infatti dichiarato “I provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese,Stando quindi alle parole di Conte, lae gli studenti non torneranno tra i banchi prima di Pasqua. IlTra le ipotesi, nessuna delle quali è stata confermata da fonti ufficiali è bene ricordarlo, ce ne sono diverse: secondo alcune laaltre invece fissano ilSi tratta, ovviamente, sempre diPrima di prendere una decisione il Premier ha assicurato che sarài migliori sul mercato e di cui ci stiamo avvalendo, visto che non rincorriamo i sondaggi ma abbiamo in qualche modo, doverosamente, ceduto il passo alla comunità scientifica, che in alcuni momenti della storia può anche guidare le decisioni politiche”. E proprio il,attraverso le pagine di ‘Repubblica’ fa sapere cheInsomma, agli studenti non resta cheA seguire con maggiore ansia e apprensione la situazione legata alla riapertura delle scuole sono certamentePer loro, infatti, la maturità subirà qualche variazione rispetto agli anni passati. Anche in questo casoma pare che non saranno obbligatorie, per sostenere l’ esame di Stato La Ministra dell’istruzione Azzolina, al lavoro per definire il tutto, ha sottolineato che si terrà conto della “situazione di emergenza” ma che laIntanto gliad eccezione del presidente. Per scoprire come sarà l’esame di Stato ai tempi del COVID-19 non resta che attendere l’ufficialità del Ministero,