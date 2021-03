Vaccini nelle scuole, fatti più di 167mila: la situazione regione per regione

Vaccini a scuola: la situazione regione per regione

Lacontro il Covid-19 per ilcontinua senza sosta in alcune regioni italiane, in altre l’. È questo quanto emerge da unrealizzato da Tecnica della Scuola , sulla base dei dati riportati sul portale del. Ad avere ricevuto la somministrazione delladelsono al momento più dioperatori tra insegnanti, personale ata, dsga e dirigenti scolastici.Ma come sono distribuiti questi numeri nelle? Ecco cosa ci dice ilNelle ultime ore ilha pubblicato l’ultimo report riguardante lacontro il Covid-19 nelle scuole italiane: a livello nazionale circanel personale scolastico hanno ricevuto almeno la. Per comprendere il reale andamento della campagna vaccinale,ha pensato di offrire uncon i dati riguardanti le dosi somministrate nelle singole regioni italiane. La regione con il numero più alto di dosi già inoculate è la(con 41mila vaccinazioni), seguita dalla(con 27.528 vaccinazioni). Dati simili si riscontrano in altre regioni comecon rispettivamente 18.704, 18.137 e 18.537 vaccinazioni fatte. Come anticipato, in altre regioni l’andamento è ancora lento: inle dosi somministrate si aggirano attorno aalla data del 2 marzo. Nelle ultime ore, tuttavia, lain quanto la campagna vaccinale della classe docente sembra aver preso un’accelerata. Un esempio è la regioneche nelle ultime ore ha uncon circa 14mila dosi somministrate. Quanto alla regione, come riportato da Tecnica della Scuola, la "campagna per il personale scolastico partirà non prima del 10 marzo".Clicca qui per seguire gli aggiornamenti del Ministero della Salute sulla somministrazione dei vaccini anti-Covid.