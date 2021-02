Mascherina ffp2 per studenti e prof: la proposta

Lazio, Sindacati chiedono più protezione per studenti e docenti

Vaccinazioni per insegnanti e personale scolastico

Nelle ultime ore dai sindacati del comparto scuola della regione Lazio si è alzata una: dotare gli studenti e le scuole di, sostituendole alle mascherine chirurgiche, per provare a, anche in vista dell’arrivo della cosiddetta variante inglese del Covid-19, che nella sola RomaScopriamone di più.Ieri, come riportato dal Corriere , durante l’incontro con i sindacati della scuola, alla quale hanno partecipato sia l’assessora con la delega alle Politiche sociali Alessandra Troncarelli sia l’assessore alla Scuola Claudio Di Berardino, sono state avanzate, soprattutto dovuto alla diffusione della variante inglese del Covid. I sindacati hanno insistito principalmente su: il primo riguarda una maggiore protezione per studenti e docenti, e quindi per laanziché le chirurgiche o, in alternativa, all’uso della. In secondo luogo si è discusso anche sulla necessità dipiù puntuali e poi su un’accelerazione della campagna vaccinale: "Così come si può vaccinare il personale nella Nuvola o nei centri commerciali - hanno chiesto i sindacati, come riportato dal Corriere - sarebbe anche fattibile organizzare delle unità mobili da destinare direttamente vicino alle scuole e accorciare così i tempi”.Sono oltre le, segnale inequivocabile che dimostra quanto il mondo della scuola abbia voglia di. Anche se l’inizio delle vaccinazioni ha creato non pochi disagi logistici alla didattica: “Sappiamo di insegnanti e presidi che il giorno dopo hanno avuto febbre e dolori alle ossa - spiega il rappresentante dei presidi del Lazio, Mario Rusconi, raggiunto dal Corriere -, certo un aggravio per le condizioni delle scuole ma i genitori sappiano che è necessario: se si vuole mantenere l’apertura sul lungo periodo si richiedono un po’ di sforzi adesso.” Altro nodo molto importante quando si parla di vaccinazioni nel settore scolastico è quello che riguarda: infatti per ora la situazione è in stallo, in quanto si è stabilito che a vaccinare queste categorie dovrà essere, ma gli accordi, nei fatti,. “Per esempio l’Abruzzo, come la Campania, vaccina solo chi ha una cattedra - racconta il segretario regionale della Cisl Claudio De Sanctis -: se stiamo ad aspettare un accordo tra regioni la vedo lunga, prima si interviene e prima si tiene sotto controllo l’epidemia”.