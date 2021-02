Scuola a giugno, ipotesi potrebbe saltare ma si lavora su settembre

Scuola a giugno? Sembra di no

A scuola si lavora per l’inizio anticipato a settembre

L’ipotesi disembra destinata a tramontare. Gli indizi in merito sono davvero tanti, ma il Ministro dell’Istruzione Bianchi: scopriamo però le novità provenienti da Viale Trastevere in merito.La proposta ventilata dal Presidente del Consiglio durante il discorso di fiducia alle Camere che vedeva le scuole aperteè stata dapprima - non ufficialmente - smentita dalla conferma dell’, e dunque, se i professori saranno impegnati ad esaminare i maturandi, non potranno contemporaneamente tenere le lezioni per gli altri studenti.Successivamente è stato lo stesso Ministro Bianchi a frenare l’entusiasmo di chi prevedeva un recupero di ore di lezione durante il mese di giugno, dichiarando come un cambiamento del calendario scolastico sarebbe dovuto passare, come riportato dal Corriere Tuttavia, se il prolungamento dell’anno scolastico oltre i primi di giugno risulterebbe ormai impraticabile, il Ministero dell’Istruzione sembra intenzionato a voler lavorare ad un, anche se, come già specificato, il nuovo ministro stesso ha intenzione di lasciare a. Infatti il ministro Bianchi ha chiarito al Corriere che: “su tempi e luoghi della scuola e sul modello operativo per recuperare i gap di socialità e apprendimento individuale è già stato attivato un gruppo di lavoro composto da personale del Ministero e figure che operano sul territorio, dirigenti scolastici, insegnanti, esperti in materia di disuguaglianze”. Dunque il compito del MI sarà quello dia scuole, professori e studenti, qualunque decisione non sarà quindi: “È positivo che la questione non sia stata posta nei termini semplicistici e banalizzanti di un eventuale allungamento del calendario – afferma Maddalena Gissi della Cisl scuola al Corriere -. Per quanto ci riguarda, confermo che dovranno essere le scuole, sulla base di una puntuale conoscenza del fabbisogno, a valutare ciò che può essere utile e necessario fare e quali modalità utilizzare per eventuali azioni di recupero”.