Oltre alle interrogazioni e ai compiti in classe, l’incubo peggiore per molti studenti è certamente la bocciatura. Ripetere un anno scolastico, oltre alle ovvie conseguenze, vuol dire soprattutto separarsi dai propri amici e continuare il proprio percorso di studi con dei nuovi compagni di classe, docenti e con “il marchio” da ripetente sempre attaccato addosso. D’ora in poi, però, le cose potrebbero cambiare: per chi frequenta la prima media non ci sarà più il pericolo bocciatura.

La sentenza

La motivazione

La sentenza è di quelle che faranno discutere il mondo della scuola e non solo. Dopo la bocciatura in prima media, i genitori di un ragazzino di una scuola di Scandiano, nel Reggiano, si sono appellati al, come riferito dal ‘Resto del Carlino’,Secondo la sentenza emessa, infatti, bisognaInAlla base della sentenza la convinzione cheIl primo anno di medie, essendo un anno di passaggio da un grado ad un altro di scuola, non è quindi sufficiente. Di fatto la sentenza illegittima laInsomma, se frequenti il primo anno delle scuole medie puoi dire addio all’incubo bocciatura!