Tragico incidente a scuola: bambina di 10 anni muore durante l'ora di educazione fisica

Bambina muore a scuola a Palermo

Le parole della Ministra Azzolina sulla tragedia di Palermo

La giornata di oggi si è aperta con una: stamattina una. La bimba frequentavapresso l’istituto Vittorio Emanuele Orlando di via Lussemburgo, e mentre stava svolgendo, l’insegnante presente ha prontamente avvertito il personale della scuola e chiamato i soccorsi,Subito dopo il decesso della piccoladella compagnia di San Lorenzo. Tutto ciò che si sa finora è che, e, per cause. In queste ore, dunque, le forze dell’ordine, anche tramite l’interrogazione di professori e della dirigente scolastica.Molte le dichiarazioni di vicinanza ai genitori della bambina e all’intera comunità palermitana,, come riportato dal FattoNisseno ha tenuto a palesare il suo “profondo cordoglio e dolore” per la tragedia avvenuta stamattina.la “massima vicinanza alla famiglia” e rende noto che. È intervenuto ancheche commentando la notizia ha fatto sapere: “Si tratta di una tragedia immane, che colpisce la famiglia della piccola, la comunità scolastica e tutta la città. Sono certo di interpretare i sentimenti non solo dell’Amministrazione comunale ma di tutta Palermo, nell’esprimere vicinanza nel dolore alla famiglia di questa piccola, ai suoi insegnanti e ai suoi compagni”.