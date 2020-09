Rientro a scuola: come cambierà l'ora di educazione fisica

Ora di educazione fisica: come sarà dopo il rientro a scuola

Sport individuali e all’aperto

Indumenti e attrezzi

Uso della mascherina

La ripresa dellaè sempre vicina ma sono ancora tanti i dubbi che accompagnano le giornate di famiglie e docenti. Tra questi spiccano ida apportare alle attività di: il Comitato tecnico scientifico si è fermamente espresso favorevole agli sport individuali e all’aperto ma l’uso della mascherina rimane ancora un’Vediamo insieme come cambierà l’ora di educazione fisica e quali sono le opinioni dei rappresentanti dell’Istituto superiore di Sanità.Tra pochi giorni le scuole italiane ricominceranno a ripopolarsi di studenti per l’inizio delle lezioni in presenza. Il, a lavoro dagli scorsi mesi con il Ministero dell’Istruzione, ha fornito leper il rientro in sicurezza. Ecco cosa cambierà tra sport individuali, dubbi sull’uso della mascherina e uso delle attrezzature.Una prima indicazione fondamentale fornita ai docenti dagli esperti concerne l’. Come noto, si prediligono gli spazi all’aperto e gli sport individuali. Per ora, dunque, si deve rinunciare alle partite di calco, di basket o di pallavolo. Se gli esercizi verrano svolti all’interno della palestra scolastica si dovrà comunque rispettare ile si dovrà garantire una adeguata. Gli esperti non smettono di raccomandare una particolare attenzione all’igiene personale e al rispetto delle norme.Come noto, anche le attrezzature delle palestre scolastichee tutti gli studenti dovranno riporre gli indumenti di ricambio all’interno di uno. Gli studenti, inoltre, dovranno indossare delle scarpe apposite per le attività sportive., ordinario di scienze dell’esercizio fisico e sportivo all’università di Padova, ha spiegato che “in alternativa gli insegnanti possono lavorare sulla tecnica, ad esempio per il basket palleggi e tiri. In questo periodo di insicurezza le lezioni possono essere riprogrammate e risultare ugualmente efficaci".Se ai professori è consigliato di indossare sempre la, per gli studentise vigerà l'obbligo di utilizzo. Il ricercatore dell’ISSha dichiarato al Corriere della Sera che “le lezioni di ginnastica prevedono spesso un’attività fisica intensa e rappresentano una delle eccezioni rispetto all’uso della mascherina che non andrà dunque indossata, come anche durante i pasti, per favorire una corretta respirazione”. Bisogna dunque aspettare altre direttive per sapere se la mascherina sarà obbligatoria o meno.