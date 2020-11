Rientro a scuola, potrebbe essere dal 9 dicembre?

Rientro a scuola il 9 dicembre? Azzolina e Conte spingono per il sì

Le parole del Ministro della Salute sul rientro a scuola

CTS e Consiglio Superiore di Sanità: qual è la loro posizione sulla scuola?

Sono molte le ipotesi: era quasi ormai certo che le lezioni in classe, ma dalla stampa. Scopriamone di più.Ieri si è discusso riguardo una decisione davvero importante:A portare avanti questa battagliaSarebbero principalmenteche da settimane si sta battendo per un ritorno in aula il prima possibile per gli studenti delle superiori, ma anche della seconda e terza media nelle zone più a rischio contagio da Covid-19,. Ovviamentedi questi giorni, maÈ ancora tutto incerto,e anzi è attualmente sul tavolo del Governo, a confermarlo sono anche nelle parole del, intervenuto nella trasmissione di La7 Di martedì: “Faremo il possibile per riaprire le scuole in dicembre, dobbiamo vedere il quadro epidemiologico, valutandolo giorno per giorno. Le scuole sono e restano una priorità assoluta per il Governo.” E ha quindi aggiunto, in merito: “Valutazioni in questo senso sono previste nei prossimi giorni”.È intervenuto nel dibattito, che, durante la conferenza stampa al Ministero della Salute, ha ribadito: “La scuola anche nelle ultime analisi fatte si conferma contribuire in maniera assolutamente marginale alla curva di trasmissione di SarsCov2. La potenzialità di infettare sopra 10 anni è come negli adulti, mentre sotto i 10 anni è minore ma non assente”., dal quale Agostino Miozzo ha fatto sapere che: “Considerando i dati riteniamo che l’apertura delle scuole non sia a rischio zero, - tuttavia ha aggiunto - ma sicuramente minore di lasciare i ragazzi in giro nei centri commerciali, bisogna far ritornare i ragazzi a scuola in un contesto sicuro”. Dunque sin questo periodo di Covid-19.