Ritorno a scuola, gli studenti misurano a casa la febbre prima di andare in classe

La ministra dell'Istruzione,, in un'intervista rilasciata a TV2000, è chiara in merito a quanto avverrà a settembre:. Nessuno studente sarà obbligato a farlo. Per loro, dunque,, solo un'opportunità in più.Azzolina, poi, ha aggiunto che, per gli studenti laSe gli alunni avranno una temperatura superiore ai 37.5 non dovranno andare a scuola. Necessario, dunque, una, soprattutto nel caso di alunni più piccoli.Le parole della ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, non sono passate inosservate.. C'è chi dice che con la misurazione della febbre sarà più facile saltare verifiche e interrogazioni, altri, invece pensano che così sarà definitivamente risolto il problema del sovraffollamento nelle aule. Altri ancora, invece, segnalano alla ministra che la temperatura a casa la misura da sempre gli studenti, prima di andare a scuola, ma per marinarla.Invece in una lunga intervista al Foglio, la ministra ha parlato anche di: "La didattica a distanza è stata un esempio a mio avviso più che positivo di smart working e ciò che posso dire e che da settembre andremo incontro alle richieste della scuola e daremo la possibilità di organizzare anche non in presenza sia i consigli dei docenti sia i colloqui tra genitori e insegnanti". Azzolina non dimentica però di sottolineare come anche la didattica in presenza sia fondamentale e rimarrà presente nel prossimo anno scolastico, in particolare per i bambini. La didattica a distanza rimarrà complementare principalmente per i ragazzi delle scuole superiori.