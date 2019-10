Andrea, prof di ruolo a 27 anni: “Un sogno si realizza solo se ci credi fino in fondo”

Quando ha deciso di fare l’insegnante e perché?

Quanti anni aveva, invece, quando è entrato in ruolo?

Che percorso ha fatto per diventare un insegnante di ruolo?

La prima volta che è entrato in classe in veste da docente che reazione hanno avuto i suoli allievi? E i suoi colleghi?

In questi anni, qual è la cosa che le ripetono più spesso i ragazzi quando la conoscono?

Da allievo a professore nello stesso istituto: come ha vissuto questa esperienza?

Dalla scuola dell’infanzia all’università, ha lavorato davvero in ogni dove. Quale preferisce e perché?

Lei è abilitato all’insegnamento di ben 6 discipline, molto diverse tra loro, quale di queste predilige?

Dove sta insegnando quest’anno?

Vista la sua esperienza, pochi come lei conoscono la scuola italiana. Da quali interventi bisogna partire per migliorarla?

Tanti sono i ragazzi, giovani come lei, che desiderano insegnare. Che consiglio si sente di dare loro?

Pensa di continuare con l’insegnamento o in futuro si vede come Dirigente Scolastico?

Cosa direbbe al Ministro dell’Istruzione se avesse la possibilità di Incontrarlo?

è entrato in classe ma non per sedersi dietro un banco, bensì per mettersie non certo per gioco. A soli 29 anni ha un’esperienza che davvero pochissimi ragazzi della sua età, anzi forse nessuno, possono vantare, non a casoLui è il professor, l’appellativo è d’obbligo soprattutto in questo caso,La sua storia, assieme a quella della Preside più giovane d’Italia che vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, dimostra che“Sono entrato in classe per la prima voltaaffiancando il titolare della cattedra. Ho deciso di fare l’insegnante perché, oltre all’volevo seguire le orme del mio amico don Adriano Menazzi a cui devo veramente molto sul piano umano e professionale”.nazionale ordinario per la scuola secondaria di secondo grado”.“Sonoe ho potuto effettuare delle supplenze fin da ragazzo perché questa disciplina è tecnico-pratica e quindi l’accesso alla docenza è possibile con il diploma di Tecnico dei servizi della ristorazione, congiunto al diploma di qualifica di Operatore dei servizi della ristorazione, settore cucina. Anche la laurea in Scienze Religiose ed il“A 20 anni ho iniziato a fare il professore nelle scuole secondarie di secondo grado e a soli 24 anni mi sono ritrovato docente nello stesso istituto in cui mi ero formato cinque anni prima. Glie mi hanno rispettato nonostante la mia giovane età. I miei colleghi sono rimasti sorpresi”.“Pensano che, essendo quasi loro coetaneo, possa far loro degli ‘sconti’ nelle valutazioni, ma non è così”.“All’inizioavere confidenza con quelle persone che mi avevano educato, sentirmi dare del lei anche da chi mi dava sempre amichevolmente del tu. Poi, sarà stata l’abitudine, ma non riuscivo a stare fermo dietro la cattedra: ero io per primo ad imparare qualcosa di nuovo ogni giorno”.“Lesono i migliori di tutti gli ordini d’insegnamento perché non si occupano soltanto dell’apprendimento, ma anche dell’educazione emotiva dei bambini”.perché la maggior parte delle persone ne sottovaluta l’importanza, essendo il loro insegnamento facoltativo”.“Sono titolare di cattedra all’I.I.S. “Federico Flora” di Pordenone in Laboratorio di servizi enogastronomici, settore cucina inoltre saròal liceo I.I.S. “Jacopo Linussio” di Codroipo. Da dicembre 2019 sarò anchepresso le scuole dell’infanzia e primarie degli Istituti Comprensivi IV e V di Udine”.“Credo molto nella pedagogia del sorriso, per migliorare la scuola italiana proporrei di divertirsi e far divertire gli studenti, perchéSarebbe poi necessario limitare le lezioni frontali e le verifiche andrebbero fatte sul processo evolutivo individuale, non sul voto da zero a dieci senza tenere conto delle basi di partenza di ciascun alunno. Ritengo inoltre fondamentale“Di non perdere mai di vista l’obiettivo da raggiungere:“Attualmentee penso di farlo ancora per qualche anno scolastico perché amo accettare le sfide che la professione docente mi offre quotidianamente”.“Che èpreparati e motivati, ma che allo stesso tempo non tutti possono insegnare. Direi al Ministro cheSe uno non funziona lo sanno tutti, ma non si può far nulla perché è di ruolo. Nessuno è di ruolo nella vita.Perché se si licenziano operai là dove si producono oggetti non lo si fa dove si formano le persone?”