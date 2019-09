La preside più giovane d'Italia ha 31 anni: "Docenti e studenti sorpresi dalla mia età"

Che effetto le fa essere la preside più giovane d’Italia?

Come si diventa preside? Cosa ha studiato e che prove ha dovuto superare?

Diventare dirigente scolastico. Un sogno nel cassetto fin da bambina o un'opportunità colta al volo?

Più emozionata il primo giorno di scuola da preside o da studentessa?

Come è stato l’impatto con i docenti che dovrà coordinare?

Quali sono state le reazioni degli studenti, quando li ha conosciuti?

Molte scuole impongono un dress code. Nella sua scuola, c'è un regolamento in tal senso?

Sarà una preside più dalla parte dei ragazzi o dei professori?

Da cosa si dovrebbe partire per cambiare la scuola italiana?

Cosa direbbe al neo Ministro dell’Istruzione se lo incontrasse?

Un messaggio per tutti gli studenti?

A chi è convinto che il nostro sia un Paese per soli vecchi, la storia dipuò far cambiare idea, o almeno dare un po’ di speranza. Lei infatti- questo è uno dei rari casi in cui è possibile rendere nota l’età di una signora - è riuscita a vincere il concorso da dirigente scolastico bandito dal Miur, e dal 2 settembre èGrazie all’impegno e complice la sua giovane età, può vantare unnon certo da poco: è laLa Dott.ssa D’Onofrio, quindi, intacca l’immaginario collettivo in cui la figura di un dirigente scolastico è affiancata a persone un pò avanti con gli anni. E a chi potrebbe pensare, erroneamente sia chiaro, che alcuni ruoli non siano adatti ai giovani, in questo caso dovrà ricredersi!Basta sapere che, prima di diventare preside, la D’Onofrio ha ricoperto peroltre a quello di studentessa, ovviamente.In pochi, siamo certi, conoscono il complesso mondo della scuola italiana meglio della“Sonodi questo ruolo. È stata una bella sfida sia dal punto di vista lavorativo che relazionale, perché quello del dirigente scolastico è un, che consente di aprirti a nuove esperienze. E poi è molto emozionante allo stesso tempo, perché raggiungere undi questo tipo a un’età così giovane è motivo di soddisfazione.”“Io arrivo da studi umanistici,e subito dopo ho insegnato per sette anni. Il concorso era strutturato in questo modo: una prova preselettiva, una scritta e una orale.perché riguardava più aree: da quella del diritto a quella della pedagogia fino all’ amministrativa".“Sicuramente, durante gli anni di insegnamentodal punto di vista professionale, perché mi sono resa conto che avrei potuto dare un ottimo contributo al successo formativo degli studenti anche gestendo gli aspetti più burocratici e organizzativi di un’isituzione scolastica, non solo quelli didattici. Io, quindi anche indirettamente cerco di seguire i miei ragazzi”.(ride). Sicuramente perché dopo due anni di studio e sacrifici ho visto realizzato il mio obiettivo”.“Sono ancora un po’ sconvolti. Sicuramenteperò sono stata fortunata perché ho un corpo docente molto professionale e competente, che ha riconosciuto il ruolo che ricopro.“Ildove i ragazzi sono più grandi e quindi la mia giovane età ha avuto un maggiore impatto. Tramite i docenti ho saputo che, ho ricevuto tanti apprezzamenti da alcune studentesse che appena mi hanno vista“Da mecerto si lavora anche su questo. Ci sono infatti luoghi che impongono un determinato abbigliamento.““È importante trovare ilper garantire ai ragazzi il successo formativo e ai docenti i loro diritti di lavoratori”.“Sicuramente siamo esposti ad una complessità che nelle nostre aule è evidente. Glie hanno delle esigenze formative che richiedono di stare al passo con i tempi, quindi il corpo docenti deve essere preparato. Bisognala scuola si cambia solo se c’è la volontà di vivere i cambiamenti della società.”“Che sarebbee le varie realtà scolastiche. Ho vissuto sulla mia pelle che una cosa è leggere alcune notizie, altro è viverle”.“LaBisogna far tesoro degli insegnamenti che arrivano sia dai docenti che dalle altre figure professionali che lavorano quotidianamente a scuola. L’importante èperché ognuno di noi ne ha. E queste hanno bisogno di essere stimolate per condurci al successo”.Manlio Grossi