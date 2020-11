Vacanze di Natale 2020 in anticipo? La proposta

Il calendario scolastico verrà modificato?

Anticipare le vacanze natalizie: una scelta programmatica?

In attesa di conoscere nel dettaglio le nuove misure atte a contrastare il dilagare dell’epidemia contenute nelche verrà emanato tra questa sera e domani, dai sindacati della scuola arrivano proposte alternative rispetto a quanto anticipato ieri dal Premier Conte. Tra quelle che hanno certamente avuto maggiore risonanza ce n’è una che prevede diGuarda anche:Per dare il proprio contributo nella lotta contro il Covid-19, senza però stravolgere troppo le modalità tradizionali di fare didattica,, ha avanzato la proposta per le scuole di. Il Segretario ha infatti espresso sul’idea di adottare come Paese, modificando ad esempio il calendario scolastico per quel che riguarda le vacanze natalizie: “Si potrebbe fare un’operazione di. Intervenire dunque sul calendario scolastico, che andrebbe modificato. Per far fronte ad una situazione eccezionale servono strumenti eccezionali. È propaganda dire che in Francia le scuole sono aperte, perché nelle ultime due settimane sono state chiuse dall’infanzia alle secondarie superiori per le vacanze autunnali. Ogni Paese ha il suo modello, non così facilmente semplificabile ed equiparabile”.In ogni caso quel che è fondamentale e che secondo Turi al momento manca nella gestione dell’Istruzione in Italia è una “Mancanza di programmazione e di visione” che non permette di operare scelte alternative a quelle che stabiliscono la chiusura delle scuole e il ricorso alla conseguente Dad. Anticipare le vacanze natalizie recuperando i giorni in periodi dell’anno meno emergenziali per la diffusione del Covid-19, secondo il Segretario rappresenterebbe dunque una scelta ponderata e orientata verso: “Io dico: vuoi recuperare a Pasqua, a giugno. Ma fai un’operazione che abbia una idea”.