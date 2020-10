Didattica a distanza: in arrivo altri 85 milioni per computer, tablet e connessione

Coronavirus, nuovi fondi per connessioni e dispositivi elettronici

Sono sempre più preoccupanti i nuovi casi di contagio datra contagiati, asintomatici e ricoverati in. Per contrastare la diffusione dele garantire una nuovaalla popolazione ormai stremata dall’, il Governo ha disposto nuove misure restrittive e attivato unaa sostegno delle famiglie più colpite in ambito economico.Nel “”, approvato ieri pomeriggio in Consiglio dei Ministri, infatti, è stato inserito un ulteriore ausilio per la. Vediamo insieme di cosa si tratta.Anche il, come noto, ha subito dei cambiamenti: dalla ripresa dellasi è presto passati alla rimodulazione dell’e all’introduzione della, già organizzata da settembre, per le scuole secondarie di secondo grado. In risposta alle problematiche e alle esigenze degli studenti e delle famiglie sprovviste di dispositivi digitali ilha stanziato attraverso il “per l’acquisto di dispositivi portatili e strumenti per le connessioni. Come riportato sulla nota emanata nelle scorse ore, “questi fondi saranno rapidamente disponibili nelle casse delle scuole e saranno dedicati alle studentesse e agli studenti meno abbienti”. Facendo dei calcoli sulla base dei finanziamenti fatti negli scorsi mesi, il Ministero dell’Istruzione ha ipotizzato che questo aiuto consentirà di acquistare a stretto giro oltree oltre. Ma non è tutto: grazie ad un altro decreto firmato nella giornata di ieri dalla Ministra dell’Istruzione“sarà possibile concedere alle scuole secondarie di secondo grado ulteriori risorse specifiche” –– “per garantire la connessione e, quindi, la didattica digitale integrata, a studentesse e studenti che ne fossero ancora privi”.