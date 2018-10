Scuole chiuse maltempo: lista comuni scuole chiuse 22 e 23 ottobre

La forte ondata di maltempo che si sta scatenando su alcune regioni italiane da ieri pomeriggio ha avuto i suoi effetti. Oltre ai danni, come ad esempio le strade allagate, le forti piogge hanno indotto alcuni sindaci a chiudere per la giornata di oggi diverse scuole. Ecco le città dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di usufruire di un week end lungo!

Scuole chiuse 22 ottobre nel napoletano

A Pescara 22 ottobre scuole chiuse: oggi tutti a casa

Scuole chiuse 23 ottobre

Dopo l’di tipo arancione, emanata dalla protezione civile inmolti i sindaci che hanno deciso di tenere chiuse le scuole oggiIl primo è stato quello die a seguire gli altri. Giorno di vacanza quindi per i ragazzi di Sant’Anastasia, Torre del Greco, Pozzuoli, Giugliano, Marano, Qualiano, Casamicciola, Comiziano, Afragola, Acerra, Casoria, Bacoli, Quarto, e Monte di Procida.Non solo in Campania, il maltempo ha colpitoin particolar mododove si stanno scatenando violente piogge. Il sindaco del capoluogo abruzzese ha, attraverso un’ordinanza,L’attività didattica è quindi sospesa per oggi, gli studenti pescaresi possono godere di un altro giorno di stop dopo il week end appena trascorso.Per quanto riguarda le previsioni di domani martedìsi segnalano piogge diffuse, anche con ilmeridionale e ionica,centro-settentrionale, Sicilia settentrionale ed occidentale. Previste piogge anche sucentro-meridionale. Per sapere se le scuole rimarranno chiuse, bisognerà attendere come sempre in questi casi il bollettino di rischio idrogeologico da parte della protezione civile e un’eventuale ordinanza da parte del sindaco. Rimanete su Skuola.net per restare aggiornati!