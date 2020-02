San Valentino su Netflix: i migliori film d'amore da vedere

Tutte le volte che ti ho scritto Ti amo

Baby Driver

The Kissing Booth

50 volte il primo bacio

Amici, amanti e...

Il giorno più romantico dell’anno è ormai arrivato. Domani, infatti, tutti gli innamorati potranno festeggiare il loro amore. E se c’è chi già da mesi ha organizzato la sua serata speciale, non mancano i soliti ritardatari che per mancanza di idee, e magari troppa pigrizia, non sanno ancora come trascorrereSe fai parte di quest’ultima categoria, non disperare perché noi di Skuola.net abbiamo una soluzione da suggerirti: in tuo soccorso puoi ‘sfruttare’ il tuo fedele amico...no, non il tuo cane!Stiamo parlando diEh già perché la piattaforma che ti tiene compagnia praticamente tutte le sere non ti abbandona neanche la sera di San Valentino.Che ne dici di trascorrereEcco alcuni suggerimenti da prendere in considerazione.Protagonista assoluta del film è una giovane adolescente,che le piacciono che però non riesce mai ad inviare a causa della sua timidezza. A venirle in soccorso, a sua insaputa, è laai rispettivi destinatari. Il risultato? Unae complicate...ovviamente l’ahhpy ending è assicurato. Un film che ti farà trascorrere una serata romantica senza però rinunciare a delle sane risate!Anchedi quelli che piacciono ai ragazzi, c’è sempreInsomma, Baby Driver è il film giusto che può mettere d’accordo tutti. Baby, autista specializzato in rapine che svolge per conto del suo capo, si innamora di Debora, cameriera di un locale. Proprio per lei è disposto a cambiare vita, ma a mettergli i bastoni tra le ruote ci pensa il suo boss che gli chiede un’ultima rapina...Insomma se vuoi passarequesto film fa proprio al caso tuo!Elle e Lee sono nati lo stesso giorno nello stesso ospedale.talmente inseparabili, che hanno deciso di dare delleTra queste ce n’è una: mai innamorarsi di un parente dell’altro, chiunque esso sia. Proprio questo divieto metterà inquando Elle prenderà una cotta per Noah, fratello Lee. A questo punto i due amici dovranno fare una scelta inevitabile... Curioso come andrà a finire? Non ti resta che guardarlo domani assieme alla tua metà!Anche ilprima o poi! E’ quello che succede a Henry Roth, biologo marino delle Hawaii quando incontra e perde la testa per Lucy Whitmore. Tanto è l’impegno che Henry mette per conquistarla ma l’impresa non è facile a causa di un non trascurabile particolare:ogni notte quindi dimentica ciò ch le è accaduto durante il giorno.Una situazione certamente surreale ma che renderà la tua serata decisamente romantica!E’Insomma trascorrere momenti passionali con l’altro senza però permettere all’amore di scoccare? A queste domande tenterà di rispondere la trama di questo film che vede Adam e Emma come protagonisti. I due, dopo aver trascorso una notte assieme decidono diE tu pensi che sia possibile un rapporto di questo tipo? Un ottimo argomento di discussione da affrontare la sera di San Valentino!