Regali da fare a San Valentino per lui

La festa degli innamorati: perché si festeggia

San Valentino: 6 idee regali per lui

Biglietti per un concerto: se c’è una canzone che avete definito come la colonna sonora della vostra storia d’amore e non avete mai visto dal vivo chi la canta, San Valentino può essere l’occasione perfetta per regalare al tuo ragazzo il biglietto del concerto. Ovviamente se deciderai di optare per questa opzione, dovrai prenderne uno in più: per te!

Oggetti personalizzati: non è mai banale o infantile regalare al proprio lui un oggetto personalizzato con le proprie foto, che siano dei quadretti da appendere, la cover dello smartphone, le tazze per coppie o il cuscino del letto.

Un giorno in spa: tra impegni scolastici e non, non c’è mai tanto tempo da dedicare al proprio amore. Perché non staccare la spina dalla quotidianità per concedersi una bella giornata in spa tra sauna, piscina e massaggi?

Abbigliamento: se sei proprio in difficoltà e niente ti convince, vai sul sicuro: regalagli un articolo di abbigliamento o uno zaino nuovo. Insomma, sappiamo tutti che per i ragazzi va bene qualsiasi colore e stile!

Cena fuori: non per forza devono essere gli uomini ad invitare a cena fuori le ragazze, per San Valentino potresti prenotare tu in un bel posto romantico dove cenare e trascorre la sera in serenità.

Serata al cinema: il cinema della tua città metterà sicuramente nella programmazione delle sale dei film d’amore per il giorno di San Valentino. Alternativa al cinema è guardare un film a casa, magari con biscottini e cioccolata calda.

Ammettiamolo,non è decisamente il giorno preferito dei ragazzi e per quanto possano essere innamorati della propria ragazza, sono rare le volte che si emozionano per un regalo ricevuto. Non necessariamente, però, significa che non apprezzino i dettagli della propria amata. Se siete completamente innamorate del vostro ragazzo e cercate il modo per arrivare al suo cuore per il giorno di San Valentino, eccoai quali nessun ragazzo potrà resistere.Lafa riferimento a dei bigliettini d'amore che furono scritti danel XV secolo mentre era prigioniero nella torre di Londra. Ma la tradizione di San Valentino, protettore degli innamorati, affonda le sue radici nell', precisamente nel 496, quandovolle porre fine agli antichi riti pagani dedicati a Luperco, dio della fertilità. Perché proprio San Valentino? Pare che sia stato il primo ad unire in matrimonio un pagano e una cristiana.Si avvicina il, un giorno in più per gridare ad alta voce quanto si è innamorati. Sebbene si debba celebrare l’amore ogni giorno dell’anno, il 14 febbraio è sicuramente il giorno perfetto per sorprendere il tuo ragazzo e ricordargli il tuo amore. Ma cosa si regala per San Valentino?