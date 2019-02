Frasi di San Valentino: le migliori da dedicare e postare sui social

Per tutti gli innamorati, S. Valentino è finalmente arrivato, ma tra cioccolatini, peluche, ciondoli e pensieri di affetto e tenerezza, non dimenticatevi di accompagnare questa giornata con la giusta carica di dolcezza di frasi da dedicare alla persona che amate.

Nell’augurarvi un buon San Valentino, vi proponiamo alcune frasi per l’occasione!

Frasi della letteratura

• Tutto, tutto ciò che so, lo so perché amo (Lev Tolstoj);

• Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione (A. de Saint-Exupery);

• Se so cos’è l’amore, è grazie a te (H. Hesse);

• Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa (E. Brontë);

• Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa (E. Brontë);

• Non capirà mai nessuno quanto amore ci mettevo anche solo per guardarti negli occhi (E. de Luca);

• Non assomigli più a nessuna da quando ti amo (P. Neruda);

• Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai (S. Beckett);

• Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato (W. Whitman);

• Non esiste rimedio all’amore se non amare di più (H. D. Thoreau);

• Vi sono al mondo amori di ogni sorta, ma non esiste mai due volte lo stesso amore (F. S. Fitzgerald).



Frasi delle canzoni

• Più bella cosa non c’è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi…Grazie di esistere (E. Ramazzotti);

• E…se non mi trovi, cercami in un sogno (V. Rossi);

• A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei (Jovanotti);

• Se piovesse il tuo nome, una lettera per volta vorrei bere (Elisa);

• Ti scriverei una canzone per farmi ricordare, una canzone d’amore per farti addormentare che faccia uscire calore che non ti so spiegare. Una canzone d’amore solo per te, solo per te (883);

• Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te (T. Ferro);

• Ti sento dentro tutte le canzoni, in un posto dentro che so io (L. Ligabue);

• Ti aspetterò perché sei tu che porti il sole, e non c’è niente al mondo di migliore (Boomdabash);

• In fondo, l’eternità per me sei tu (F. Moro);

• Ti vedo ad occhi chiusi e sai perché? Fra miliardi di persone, ho visto solo te (M. Mengoni)

• L’amore mio sei tu (F. Michielin);

• Tu, che hai dato alla mia vita il suono del tuo nome (Tiromancino);

• Se mi vuoi, domani sarà un giorno migliore vedrai (Lunapop);

• E anche quando avremo troppe cose da cambiare, tu credimi sempre (E. Nigiotti).



