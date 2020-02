San Valentino 2020, le frasi migliori da dedicare

San Valentino: le frasi dalle serie tv

"Dopotutto, l’amore è sempre una buona ragione per mandare tutto all’aria."

"Amo la nostra storia. Sicuramente è un casino, ma è la storia che ci ha portati fin qui." (How I Met Your Mother)

"Cerco di amare i tuoi gusti musicali, ti lascio l’ultimo pezzo di torta, potrei saltare dalla montagna più alta se me lo chiedessi e ciò che è un odiarti mi spinge ad amarti per cui prendi me, scegli me, ama me" (Grey’s Anatomy)

"Se il mio amore fosse un oceano, non ci sarebbe più terra ferma. Se il mio amore fosse un deserto, vedresti solo sabbia. Se il mio amore fosse una stella, in piena notte vedresti solo la sua luce. E se il mio amore facesse spuntare le ali, spiccherei il volo" (13 reasons why)

"L'amore non vale niente se lo tieni solo per te." (Everwood)

San Valentino: le frasi dai film

"Ti amo anche quando stai male e hai una faccia che fa… schifo!" (Love Actually)

"Colora la mia vita con il caos dell'inquietudine." (500 giorni insieme)

"È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica." (A Beautiful Mind)

"L'amore… non è altro che un incantesimo. Tra due cuori, tra sguardi" (Le pagine della nostra vita

"Vorrei aver fatto con te tutte le cose che ho fatto." (Il grande Gatsby)

San Valentino: frasi dagli scrittori famosi

"Se so cos’è l’amore, è grazie a te" (H. Hesse)

"Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato" (W. Whitman)

"Vi sono al mondo amori di ogni sorta, ma non esiste mai due volte lo stesso amore" (F. S. Fitzgerald)

"Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione" (A. de Saint-Exupery)

"Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni". (Dr. Seuss)

San Valentino: le frasi da canzoni Italiane

"Non l'ho mai detto a nessuno/A nessuno tranne che a te/Questa sera sei bellissima/Se sai che non è finita abbracciami" (C.Cremonini, Poetica).

"Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente." (Tiziano Ferro, Il Regalo Più Grande)

"Ma fai rumore sì, Che non lo posso sopportare Questo silenzio innaturale, E non ne voglio fare a meno oramai, Di quel bellissimo rumore che fai.". (Diodato, Fai rumore)

"Mi perdo dentro l’iride degli occhi più belli che abbia mai visto".(Coez, Jet)

"Vorrei lasciare sul tuo comodino un caffè caldo per ogni mattina, vedere che ti svegli d’improvviso e poi chiudi gli occhi e fingi di dormire". (Ultimo, Cascare nei tuoi occhi)

San Valentino: frasi da canzoni straniere

“I'll always remember us this way/Lovers in the night/Poets trying to write

/We don't know how to rhyme/But, damn, we try” (Always remember us this way, Lady Gaga)

Traduzione:

“Mi ricorderò sempre di noi in questo modo/Amanti nella notte/Poeti che cercano di scrivere/Non sappiamo come fare rima/Ma maledizione ci proviamo.”

"Take me into your loving arms/ Kiss me under the light of a thousand stars/Place your head on my beating heart/I'm thinking out loud/Maybe we found love right where we are"

(I do it for you, Bryan Adams)

Traduzione:

"Prendimi tra le tue amorevoli braccia / Baciami sotto la luce di mille stelle/ Metti la tua testa sul mio cuore palpitante/

Sto pensando ad alta voce/Forse abbiamo trovato l'amore esattamente dove siamo"

"Not really sure how to feel about it , something in the way you move makes me feel like I can't live without you" (Stay, Rihanna)

Traduzione:

"Non sono sicura di quello che sento, c’è qualcosa nel modo in cui ti muovi che mi fa sentire come se non potessi vivere senza di te"

"You don't know how lovely you are" (The Scientist, Coldplay)

Traduzione:

"Non hai idea di quanto tu sia adorabile"

"And oh, stupid things I do/I'm far from good, it's true/Still, I find you/Next to me" (Next to me, Imagine Dragons)

Traduzione:

"E oh, le stupide cose che faccio/Sono lontano dall'essere buono, è vero/Ma ancora ti trovo lì/Accanto a me"

Manca davvero poco a San Valentino, e in occasione della ricorrenza più amata dagli innamorati di quest’anno, abbiamo raccolto frasi e citazioni da dedicare alla tua lei o al tuo lui per questo giorno speciale. Che tu sia un’amante dei film, delle serie tv o dei grandi poeti, troverai la frase giusta per celebrare la vostra storia!