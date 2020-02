Idee per San Valentino: cosa fare per passarlo in modo originale

Guarda anche

Artista... per amore

Se ci sai fare con la musica o con il disegno, perché non dedicare al/la tuo/a amato/a un'opera d'arte? Un ritratto o una canzone scritta con il cuore fanno sempre colpo. Valgono anche un bello scatto rubato o una poesia.





Film romantico e cibo preferito

Cosa c’è di più classico della visione di un film romantico? Le diverse piattaforme di video streaming sono piene di titoli di film d’amore perciò per iniziare ad organizzarti potresti già pensare a cosa vedere e soprattutto se fare una cena prima in casa o mangiare qualcosa durante la visione del film. Se i film d’amore proprio non ti convincono, nessuno impedisce di continuare a guardare le puntate della serie che avete iniziato: l’importante è farlo insieme (senza dimenticare di condire il tutto con un bell'hamburger, una pizza, del sushi, oppure patatine, pop corn, cioccolato e tutto ciò che volete ingurgitare per sentirvi ancora più pieni.. d'amore)!





Coccole in Spa

Anche se il 14 febbraio 2020 è venerdì e forse di mattina nessuno dei due è disponibile, un altro modo per passare il giorno di San Valentino, magari a partire dal pomeriggio, è fare un soggiorno presso una spa. Inoltre, le diverse strutture oltre ai trattamenti di relax offrono anche la possibilità di cenare o pernottare in loco. Perché non andarci?





Weekend a sorpresa

Un’altra ottima occasione anche per staccare la spina è andare via per l’intero fine settimana. Ovviamente, non bisogna per forza uscire dai confini nazionali e visitare costose capitali europee! Ci sono un sacco di posti della propria regione, o di quelle limitrofe, che ancora non si conoscono! Perché non fare una ricerca su Internet e prenotare? Rigorosamente, di nascosto a lui/lei, che verrà "rapito" (con la complicità dei migliori amici o dei genitori) per due giorni di tenerezza!



Tra i fornelli per una serata Se proprio non avete voglia di uscire soli o di fare un’attività particolare, un altro modo per passare San Valentino è cucinare a casa le tue specialità. Facendo così, passereste una bella serata tra un piatto prelibato e un calice di vino... ma il take away non vale!.





San Valentino: perché si festeggia

Manca poco per la, conosciuta con il nome di San Valentino e festeggiata da tutte le coppie il 14 febbraio. Sebbene l’si debba celebrare ogni giorno, quella del 14 febbraio potrebbe essere un’occasione per passare una giornata diversa all’insegna dell’amore. Se ancora ti stai chiedendo come passare dei bei momenti con la tua, eccoti delle idee per orientarti nella scelta.Se il regalo è stato già fatto e serve solo organizzare la giornata o la serata da passare con il proprio partner, eccoti alcune idee originali pensate per te!La ricorrenza fa riferimento a dei bigliettini d'amore che furono scritti danel XV secolo mentre era prigioniero nella torre di Londra. Ma la tradizione di San Valentino, protettore degli innamorati, affonda le sue radici nell', precisamente nel 496, quando papavolle porre fine agli antichi riti pagani dedicati a Luperco, dio della fertilità. Perché proprio San Valentino? Pare che sia stato il primo ad unire in matrimonio un pagano e una cristiana.