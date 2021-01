Sesso sicuro, Mara Maionchi: "Per me è no... non proteggersi!"

Dopo averla nuova ambasciatrice del marchio,. Infatti, proprio per elevare l’attenzione su un tema estremamente rilevante come quello della prevenzione dalle, l'ambasciatrice DurexCurioso di scoprire cosa ci ha rivelato? Cosa aspetti, leggi l'intervista!Mi piace così tanto stare con i giovani che quando mi hanno proposto di fare qualcosa di utile per loro non ci ho pensato un momento. Poi in questi anni, dopo che l’HIV ha smesso di essere (per fortuna) mortale, si è di nuovo smesso di parlare di sesso come se contrarre una qualsiasi delle malattie sessualmente trasmissibili fosse marginale o comunque collaterale. Non nascondiamo la testa sotto la sabbia, i ragazzi hanno le prime esperienze sessuali ad un età sempre più precoce, informarli è d’obbligo, in famiglia come a scuola o dal medico. Anche con la nonna visto che è stata giovane anche lei!Beh, un po’ perché si vergognano di acquistarli e, le ragazze più dei maschi, perché si vergognano di fare cattiva impressione se arrivano ad una situazione intima già “attrezzate”. E poi il sesso è spesso ammantato da una pesante retorica del “momento perfetto” che non si può sciupare con un fatto tanto tecnico. Eppure il sesso deve essere gioioso, giocoso ma soprattutto senza rimorsi.Per me è no... non proteggersi! Perché di questo si parla, di proteggersi “prima”. Scusate, ma come studiare è il modo per proteggersi da un brutto voto, il profilattico è il modo per proteggersi da una malattia o da una gravidanza indesiderata. Sembra banale ma è proprio così.Guarda, non l’ho affrontato come ne parlo oggi perché avevo dei retaggi propri della mia epoca, qualche argomento l’ho toccato ma questa occasione con Durex mi ha fatto capire quanto poco abbia fatto e quanto non ci si possa affidare alla fortuna o alla capacità di auto-gestirsi dei figli.