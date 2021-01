Educazione sessuale, bisogna parlarne di più: lo dice anche Mara Maionchi

Mara Maionchi al fianco di Durex per la nuova campagna sull’educazione sessuale

L’uso dei preservativi tra i giovani: i dati sono ancora bassi

Educazione sessuale: dal 2021 le pubblicità sui preservativi saranno più libere

che sicuramente non ha bisogno di presentazioni:. E' proprio lei a, oggi ancora troppoNoi di Skuola.net lo sappiamo, e infatti da anni grazie alla collaborazione conabbiamo portato l' educazione alla sessualità nelle scuole e sugli smartphone . Grazie aabbiamo scoperto, anche, intervistando, che“Ci sono due ragazzi in una stanza, non hanno neppure 15 anni e stanno per fare sesso per la prima volta. Useranno il preservativo? La risposta dipende da tutti noi, perché sta a noi educarli affinché facciano la scelta giusta: proteggersi”. Come ben recita Mara Maionchi nel video,esponendosi a rischi di salute molto gravi:che possono avere un forte impatto. E dunque, per diffondere un messaggio così importante,, di adulto in grado di porsi al fianco dei più giovani,, anche su tematiche così delicate ma rilevanti per i più giovani.Ma come mai sono così pochi i ragazzi che scelgono di proteggersi?: meno deldei giovani, infatti,che solo neldei casidalle infezioni sessualmente trasmissibili. Inoltre, troppe volte (ildel campione), luogo purtroppo denso di fake news, falsi miti ed informazioni non verificate che possono indurre comportamenti errati e pericolosi in ambito sessuale.Dal 2021, però, anche questa difficoltà nel recepire le informazioni più corrette. Infatti, ora nel nostro Paeseper diffondere la cultura della prevenzione oggi sempre più importante, per far sì, come dice Mara Maionchi nel video, che “sempre più persone scelgano di proteggersi”. Tutto ciò grazie alla firma, da parte del Viceministro Pierpaolo Sileri,da parte del Ministero della Salute al fine di favorirecirca l’importanza di comportamenti. Una notizia fondamentale per brand come, che da anni combatte per diffondere messaggi dicome metodo contraccettivo più efficace nel combattere le infezioni sessuali, soprattutto tra i giovani e i giovanissimi.