Sesso sicuro, consigli e precauzioni per farlo senza rischi

Impariamo a proteggerci: il tour di Skuola.net in collaborazione con Durex

Sesso sicuro non vuol dire rinunciare al piacere

Malattie sessualmente trasmissibili, i rischi del sesso non protetto

Il falso mito del coito interrotto

Preservativo, come usarlo correttamente

È necessario usare sempre il preservativo?

Tra i ragazzi che iniziano ad avere i primi rapporti, c’è spesso la convinzione che. Niente di più falso! Uno degli sbagli più frequenti è, infatti, quello di, che non può raggiungerci; con il risultato di sottovalutare le circostanze e andare incontro, inconsapevolmente, a tutti i problemi che possono derivare da questi comportamenti sbagliati.Come fare quindi a proteggersi e, allo stesso tempo,? Ovviamente prendendo. Non sempre però i ragazzi come te hanno le conoscenze giuste per avere unaPer questo, ha organizzato une per spiegare agli studenti tutto quello che c’è da sapere su(anche online). A illustrare il tutto ai ragazzi,Il tour è partito il 28 marzo con la prima tappa di Roma, al Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro, per poi proseguire il 9 aprile presso l’Istituto Galilei Sani di Latina. L’ultima tappa si è svolta il 16 aprile presso l’ITE Tosi di Busto Arsizio. Iniziative che hanno coinvolto, i quali hanno risposto con entusiasmo all’appello, dimostrando grande interesse per i temi degli incontri.Se vuoi candidare la tua scuola per il futuro, scrivi aoppure mandaci un Direct sul nostro profilo Instagram. Ma non finisce qui, perché potrai ritrovarePer prima cosa è bene precisare che f; significa piuttosto essere consapevoli di ciò che si sta facendo. Il piacere, infatti, non diminuisce assolutamente se ci si protegge in quanto non c’è nessuna connessione fra i due aspetti.L’è sicuramente uno dei virus da temere di più, ma non è l’unico che è possibile contrarre se si hanno rapporti sessuali senza protezione:sono solo alcune delle. E alcune di queste possono portare - se non opportunamente curate - a conseguenze pericolose.Molti pensano ingenuamente che si possa evitare ogni rischio attraverso il(interrompendo cioè il rapporto poco prima dell’eiaculazione) mentre questoin quanto non assicura la prevenzione in nessun senso.Come proteggersi allora da ogni rischio? Il modoall’inizio di ogni rapporto sessuale, specialmente se occasionale e con partner diversi.Ilè in assoluto ilperché non solo protegge dalleSebbene il preservativo sia un ottimo alleato, essendo fatto di lattice, tuttavia anch’esso è soggetto adche possono comprometterne la resistenza durante l’uso; per questo bisogna evitare di aprire il foil (l’involucro) con i denti, di conservare il profilattico nel portafoglio, nel bauletto del motorino o in tutti quei luoghi dove può surriscaldarsi, deteriorarsi e in generale perdere elasticità. Per evitare il rischio di rotture.Pensare che isiano più sicuri di quelli vaginali o anali è una leggenda metropolitana. Se ad esempio la bocca viene a contatto con ferite, ulcere o perdite presenti sui genitali, queste. Per evitare questa spiacevole situazione, sarebbe opportuno usare ilTra le infezioni più importanti che si possono contrarre attraverso, ad esempio, il sesso orale non protetto ci sono la gonorrea, l’herpes, la sifilide, l’epatite B, l’HIV, la clamidia, la giardiasi e l’amebiasi. Anche ilnon è assolutamente sicuro, come invece spesso si tende erroneamente a credere: l’unico modo per non esporci a rischi