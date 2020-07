Ritorno a scuola, in Puglia e Campania slitta al 24 settembre

Rientro a scuola: il motivo dell’inizio diversificato

Rientro a scuola: calendario scolastico 2020-2021 regione per regione

Basilicata : dal 14 settembre 2020 all’8 giugno 2021 con vacanze natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio e vacanze pasquali dal 1 al 6 aprile.

: dal 14 settembre 2020 all’8 giugno 2021 con vacanze natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio e vacanze pasquali dal 1 al 6 aprile. Campania : potrebbero riaprire il 24 settembre.

: potrebbero riaprire il 24 settembre. Emilia Romagna : 15 settembre 2020- 6 giugno 2021.

: 15 settembre 2020- 6 giugno 2021. Friuli Venezia Giulia : 16 settembre 2020.

: 16 settembre 2020. Lazio : dal 14 settembre 2020 all’8 giugno 2021 con vacanze natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021.

: dal 14 settembre 2020 all’8 giugno 2021 con vacanze natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021. Lombardia e Toscana : dal 14 settembre 2020 all’8 giugno 2021.

: dal 14 settembre 2020 all’8 giugno 2021. Provincia di Bolzano : dal 7 settembre 2020 al 16 giugno 2021.

: dal 7 settembre 2020 al 16 giugno 2021. Puglia : : potrebbero riaprire il 24 settembre.

: : potrebbero riaprire il 24 settembre. Umbria : dal 14 settembre al 9 giugno 2021.

: dal 14 settembre al 9 giugno 2021. Valle d’Aosta: dal 14 settembre all’8 giugno con vacanze natalizie dal 24 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, vacanze di Inverno dal 15 al 17 febbraio 2021 e vacanze pasquali dal 1° aprile al 6 aprile 2021. Sabato 30 gennaio 2020 chiusi per la Fiera di Sant’Orso.

L’è ormai iniziata e con sé è arrivata anche la sospensione della. Nelle ultime settimane ilha emanato le Linee guida per il rientro con tutte le specifiche per settembre. Se nel Piano concordato con l’amministrazione la data stabilita è il, non tutte le Giunte regionali hanno preso la stessa decisione, ritardando la ripresa della didattica in presenza.È il caso dellae dellache prorogano la riapertura delle scuole di dieci giorni! Il motivo? Te lo spieghiamo subito.Se aci si ritroverà tra i banchi di scuola già ile nella settimana successiva, le giunte regionali dihanno deciso di prendersi altri 10 giorni di tempo. Tale scelta è motivata dallefissate per il 20 e il 21 settembre. Nel caso pugliese, al contrario della decisione campana, la Giunta regionale ha approvato il nuovo calendario scolastico,dell'ordinanza del ministero dell'Istruzione. Il governatore campano, infatti, è stato l’unico a non sottoscrivere l’accordo sulle Linee Guida per il rientro a settembre. L’assessore regionale all’Istruzione, Politiche Sociali e Giovanili, giust'appunto, ha esplicitamente dichiarato che la decisione è stata prese “con rabbia ed amarezza ma non c’era altra possibilità. Aprire il 14, come ha suggerito la ministra, e poi chiudere per la preparazione dei, avrebbe significato mandare i ragazzi a scuola per non più di tre giorni, considerato che in tutti gli istituti l’inizio delle lezioni è sempretra le diverse classi.”. Il governo, dal canto suo, ha chiarito che “l'ultima parola spetta al ministero".Nonostante la data fissata al, alcune Giunte regionali hanno deciso in pienaquando riaprire i portoni delle scuole. Lericonosciute dalla normativa Statale per il nuovo anno scolastico sono uguali per tutte le regioni, ecco quali:Il primo giorno, invece, cambia in alcuni regioni: se, come abbiamo visto, Puglia e Campania faranno suonare la campanella dal 24 settembre, invece Lazio, Basilicata, Valle d’Aosta, Umbria, Toscana e Lombardia hanno deliberato per il. In Emilia Romagna si ricomincerà ilper terminare il, in Provincia di Bolzano ilper terminare ile in Friuli Venezia Giulia il. Ecco una lista dettagliata delle regioni che hanno deliberato: