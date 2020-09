A Napoli potrebbe slittare ancora il ritorno a scuola

Perché le scuole napoletane potrebbero posticipare la ripartenza?

Dopo il ritardo di inizio dell’anno scolastico nella Regione Campania, richiesto nelle scorse settimane dal governatore Vincenzo De Luca, la data del 24 settembre scelta per la ripartenza, a Napoli potrebbe nuovamente slittare.Dopo lo svolgimento delle attività elettorali appena concluse infatti, il sindaco del capoluogo campanoha annunciato ad Ansa l’oggettiva difficoltà da parte delle Asl di completare in tempo le operazioni di sanificazione necessarie in tutte le scuole che hanno ospitato i seggi elettorali: “Da quanto mi è stato riferito nelle scorse ore, che è impegnata anche in altri campi,Pertanto è verosimile che ci possa esserea lunedì per aprire le scuole interessate dai seggi tenuto conto che al momentoe viste le giuste preoccupazioni dei dirigenti scolastici”.Guarda anche:De Magistris si è dimostrato insomma molto preoccupato riguardo alla possibilità di garantire sicurezza nelle scuole in sole 24 ore dalla chiusura degli scrutini elettorali. Per questo si è dichiarato propenso ad. Senza le giuste precauzioni, il rischio, secondo le dichiarazioni del sindaco, potrebbe infatti essere quello di fare della scuola una nuova “Waterloo italiana”.In un momento come questo, le istituzioni devono invece assicurare un alto “senso di responsabilità” che preservi la salute e il diritto allo studio di ogni studente: “Rischiamo di consegnare a un'ecatombe generazionale milioni di giovani del Paese. Le elezioni sono importanti ma in una democrazia la scuola vale di più di un'elezione regionale”.Se la notizia sull’eventuale rinvio della riapertura degli istituti di Napoli verrà confermata o meno sarà possibile saperlo soltanto dopo la riunione di oggi pomeriggio, in cui si confronteranno i pareri delle Asl, degli esponenti della Regione Campania e dei dirigenti scolastici.