Come organizzare i compiti vacanze: motivazione

Come organizzare i compiti per le vacanze: fai il punto della situazione

Butta giù una tabella di marcia per organizzare i compiti

Organizzare le giornate tra compiti e relax

Organizzare i compiti delle vacanze: non fare preferenza tra le materie

Organizzare i compiti delle vacanze: i gruppi di studio

Detestati, procrastinati il più possibile e fonte di non poco nervosismo, nonché di litigi con i genitori, soprattutto durante gli ultimi giorni dell’estate. Di cosa stiamo parlando? Dei, tristemente noti,ovvero dell’unico pensiero negativo che accomuna tutti i ragazzi che frequentano sia le scuole medie che le superiori. E proprio con l’arrivo di agosto iiniziano ad essere percepiti come un vero e proprio problema a cui dover assolutamente far fronte. Per questo motivo, noi di Skuola.net, abbiamo deciso di darti alcuni utili e semplici consigli su come organizzare i compiti per le vacanze senza però rinunciare all’estate.La prima cosa da fare, nonché la più importante, è certamenteAnche se la scuola è ormai finita da un pezzo e manca ancora un mese e mezzo circa all’inizio del nuovo anno scolastico, devi prendere atto che hai dei compiti da fare che non puoi più assolutamente rimandare. Quindi bisogna guardare al resto dell’estate pensando non solo a divertimento e relax ma anche al tanto odiato studio, seppur in minima parte sia chiaro! Solo dopo aver accettato che è purtroppo arrivato il momento di prendere di nuovo in mano i tuoi ‘cari’ libri sarai pronto per organizzare lo studio in vista della ripresa delle lezioni!Preso atto che devi studiare, o che comunque devi dedicare una piccola parte dei giorni di vacanza che ti separano dall’inizio del nuovo anno scolastico a problemi e temi, il secondo passo èChe cosa vuol dire? Semplice, devi innanzitutto capire cosa ti è stato assegnato eSolo in questo modo potrai farti un’idea chiara e completa sul tempo che ti sarà necessario per portare a termine tutti i compiti per le vacanze in vista del primo giorno di scuola che, te lo ricordiamo, è stato già deciso in tutte le regioni. Ti conviene quindi informarti su quando riprenderanno le lezioni nella tua scuola!Una volta che hai chiara la situazione, e quindi cosa devi studiare per ogni singola disciplina, puoi spalmare i compiti per le vacanze in base ai giorni che ti dividono dall’inizio del nuovo anno scolastico. E’ importante buttare giù unaperché in questo modo non rischierai di ridurti all’ultimo momento per svolgere i compiti per le vacanze, evitando quindi nervosismo e scene di isterismo che potrebbero coinvolgere anche il resto della tua famiglia! Calendario alla mano,cercando di non concentrare troppe cose in un singolo giorno. Ricorda che sono pur sempre vacanze! L’ideale è lasciarti libera l’ultima settimana che precede l’inizio della scuola, questo ti permetterà di avere tanto tempo libero da dedicare a divertimento e riposo prima del suono della campanella!La cosa importante, mentre butti già la tua tabella di marcia per portare a termine i compiti per le vacanze è quella diuna dedicata al dovere, e quindi ai compiti, e l’altra al relax o al divertimento con i tuoi amici! Dovrai, infatti, continuare a goderti le interminabili serate estive, i giochi in spiaggia e tutto ciò che ti fa star bene e che ti dà quella spensieratezza che solo in estate è possibile avere. A questo, però, dovrai aggiungere il tempo da dedicare ai compiti per le vacanze. Riuscire a fare tutto è possibile, basta solo organizzarsi.Un errore da non commettere è quello ditutto ciò che invece non ti va giù. Facendo in questo modo, infatti, potresti arrivare ad un punto in cui rallenterai la tua tabella di marcia, rischiando di non goderti appieno gli ultimi giorni dell’estate perché stressato e nervoso per via dei compiti per le vacanze.quando organizzi il tuo calendario, tra le discipline che ti piacciono e quelle che invece proprio ti pesa studiare.Affinché lo studio impatti il meno possibile sul tuo umore, e soprattutto sul tempo da dedicare a relax e divertimento, puoi cercare dinon necessariamente di classe, per svolgere i compiti per le vacanze. Studiare in compagnia, infatti, ti peserà sicuramente di meno che farlo da solo. Potrai inoltre approfittare per avere consigli o suggerimenti che tiE ora che noi di Skuola.net ti abbiamo dato tutti i consigli per svolgere i compiti per le vacanze non ti resta che seguirli alla lettera!