Calendario scolastico 2019 2020 Emilia Romagna: inizio scuola, vacanze, ponti

Calendario scolastico 2019/2020 Emilia Romagna

Feste e ponti calendario scolastico Emilia Romagna 2019/2020

L’estate è la stagione più bella, è vero, ma anche le cose più belle, come le vacanze estive, ad un certo punto finiscono. Una vera tragedia, ma non siate troppo tristi: per fortuna, una volta ricominciata la scuola, ci saranno altre vacanze pronte ad aspettarvi.Sì, ma come saperee quando inizieranno le vacanze di Natale o di Pasqua del prossimo anno scolastico? Molto semplice, potete sapere già da ora quanto manca alla chiusura delle scuolePer sapere quando le porte della scuola si apriranno e si chiuderanno è importante consultare i, oggi andremo a vedere quello dell', approvato e pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna.Sui calendari scolastici regionali, non sono solo scritti i giorni di rientro dalle vacanze, ma ancheche spetteranno agli durante questo nuovo anno scolastico.Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sule tutte le altre date: non vi resta che appuntarvi i principali appuntamenti.Tenete presente che le scuole sono tenute a rispettare il calendario ma, all'interno dell'autonomia scolastica, possono decidere di modificarlo con ulteriori giorni di apertura o altri cambiamenti secondo necessità.Ecco quindi secondo il, quali sono le date principali2019/2020:Inoltre sono previste chiusure per le festività nazionali e per la festa del Patrono. Ecco nel dettaglio ilAnche glidovranno affrontare gli: ecco le date più importanti da tenere sott’occhio: