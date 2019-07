Maturi e "incompetenti", ecco i risultati Invalsi per la quinta superiore 2019

Invalsi quinta superiore: tra Nord e Sud c’è un abisso, specie in Inglese

Nel Mezzogiorno troppi studenti rimangono indietro sulle competenze base

Dalle elementari alla maturità: il peggioramento è lento ma inesorabile

. Le prove Invalsi per gli studenti delle ultime classi delle superiori ci restituiscono, infatti, un quadro perlomeno. Per il primo anno, infatti, le prove per la rilevazione degli apprendimenti chiudevano il cerchio: dall’inizio delle elementari alla vigilia della maturità . Ma, anziché mostrarci un trend in crescita,nelle competenze di base di moltissimi studenti.Specie in alcune materie, ancor di più. L’interesse era soprattutto per gli. Gli stessi che di lì a poche settimane - se ci basiamo sui numeri degli ultimi anni -Ebbene, a livello nazionale(sono solo il 65,4%). Ancora(poco più della metà: 58,3%). Ma il vero disastro avviene con(B2, intermedio superiore secondo il Quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue) nella prova di lettura (reading),(listening).Se poi ci soffermiamo sulla, ci troviamo di fronte a: da un lato un, dall’altro un. In alcune regioni delle percentuali degli studenti carenti, specialmente in Matematica e in Inglese,Ad esempio, in, gli allievi delle regioni più meridionali e delle Isole che raggiungono il livello B2(a fronte di una media nazionale, come visto, del): in Calabria sono il, in Sicilia il, in Sardegna il. Discorso simile: la media complessiva di chi arriva al B2 è? In Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna il dato praticamente(è, rispettivamente, del 19,9%, del 14,6%, del 14,8% e del 20,7%). Mentre in Veneto, una delle regioni col, gli studenti almeno B2 sono quasi la metà (49,3%).Il quadro, però, è ancora più emblematico se analizziamo gli studenti che, sempre in Inglese,(intermedio ‘di soglia’): nella prova di lettura, su scala nazionale,. In ben tre regioni del Sud: in Calabria sono il, in Sicilia il, in Sardegna il. Lo stesso vale per l’ascolto: in Italia– il 25,2% -? In Campania sono il, in Calabria addirittura il, in Sicilia il, in Sardegna. In Veneto? Ci si ferma alQuella a cui si assiste in quinto superiore è, però, solo lache parte dallae si conclude alle porte degli esami di Stato. Perché se prendiamo le prime prove Invalsi, quelli somministrati ai bambini delle scuole primarie, i risultati che vengono fuori: in V elementare,per la prova(A1) e. Anche se, va detto, già dalla primaria si assiste a uno– specie in Matematica – tra Nord e Sud. Le cose iniziano a farsi più preoccupanti in terza media: nonostante unrispetto agli anni passati, solo il 65,6% degli alunni ottiene un, ancora meno (61,33%) in Matematica,(supera la prova di lettura il 77,58% degli studenti, quello di ascolto il 59,94%); con le solite. Una, senza arrestarsi,. Fino al diploma.