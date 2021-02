Prove Invalsi 2021 confermate in quinta superiore. Ma non si farà in seconda

Prove Invalsi: i maturandi le svolgeranno a marzo

Prove Invalsi: le date dei test per i maturandi

Sessione ordinaria Classi Campione Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): la scuola dovrà scegliere tra martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 marzo.

Sessione ordinaria Classi NON Campione Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): la scuola dovrà stilare il proprio calendario nei compresi tra lunedì 1° marzo 2021 e mercoledì 31 marzo 2021.

Sessione suppletiva Classi NON Campione e Candidati privatisti Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): la scuola dovrà stilare il proprio calendario nei compresi tra lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021.

Arrivanoper gli studenti che a giugno potranno affrontare l’: nei primi giorni dipartirà la somministrazione delle, sebbene ancora non si conosca il loro “uso rispetto all’esame di maturità ”. A confermarlo è proprio la presidente dell’Invalsi,, all’ANSA.Ecco cosa ha dichiarata e quali sono le date.Non ci sono più dubbi: le, test che hanno l’obiettivo diche lo studente ha acquisito durante il percorso scolastico, si faranno anche quest’anno. In un’intervista all’ANSA, presidente dell’Invalsi, ha infatti dichiarato che in un incontro il nuovo ministro dell’Istruzione “ha confermato la necessità di avere dei dati per decidere le politiche scolastiche” ma ha sottolineato che non ha detto nulla “sull’uso rispetto all’esame di maturità”. Novità rispetto agli scorsi anni, inoltre, è l’della somministrazione delle prove alle classi del: come riportato su OrizzonteScuola , infatti, sarebbe stato considerato di sospenderle peralle prove dell’ultimo anno enelle scuole.Secondo ilstilato – ancora oggetto diin seguito all’evolversi della situazione sanitaria – i maturandi dovrebbero dunque sostenere le prove ain modalitàma saranno le scuole a scegliere i giorni, tra quelli proposti, in cui erogare le prove. Vediamo insieme ie ledate dall’Istituto per gli studenti scritti all’