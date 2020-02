Coronavirus: prove INVALSI quinta superiore 2020, confermate le date

Coronavirus, confermate le date delle Prove INVALSI

Le prove INVALSI quinta superiore: come si svolgono

L'emergenza degli ultimi giorni legata alin alcune regioni d'Italia ha fatto nascere in molti studenti una domanda lecita:A rispondere è stato Roberto Ricci, responsabile Area Prove INVALSI intervistato da Skuola.net il 27 febbraio durante una videochat live.Il dirigente ha rassicurato il mondo scolastico sul fatto che, ad oggi,, e ha dato qualche indicazione sullo svolgimento delle prove, che inizieranno quindi a momenti per tutti gli studenti che potranno andare a scuola le prossime settimane.Le prove Invalsi per la quinta superiore, quindi,: “il fatto che si facciano al Pc ci aiuta” - ha detto Roberto Ricci - "dove le scuole saranno aperte inizieremo il 2, laddove saranno chiuse recupereremo dopo il tempo che è stato perduto. I presidi – conclude – hanno già ricevuto un primo avviso. Non c’è ragione di preoccuparsi, anche se partiremo dopo i tempi non saranno più stretti, non vogliamo mettere fretta agli studenti”.Roberto Ricci ha poi chiarito, che non subiranno cambiamenti rispetto all'anno scorso: una prova di italiano, una prova di matematica calibrata per i diversi indirizzi, e una prova di inglese divisa in due parti, listening e reading, attendono gli studenti le prossime settimane. Saranno tutte rigorosamente al Pc.A partire da quest'anno, come previsto dal DL 62 del 17 aprile 2017,. Questo vuol dire, ha precisato Ricci, che sarà richiesto lo svolgimento delle stesse da parte di tutti gli studenti di quinta,. I risultati saranno disponibili sulla piattaforma INVALSI per ogni studente probabilmente già alla fine dell'anno scolastico, e saranno espressi in livelli: sarà possibile scaricare poi le certificazioni delle competenze ottenute.