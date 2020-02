Prove INVALSI 2020: cosa sono, a cosa servono e perché sono utili

Prove INVALSI, cosa sono?

Qual è l’obiettivo delle prove INVALSI, e perché sono utili?

La scuola italiana vista dall’INVALSI

Anche per il 2020 sta per arrivare il momento in cui gli studenti affronteranno le prove INVALSI. I primi a iniziare, dal 2 al 31 marzo, i ragazzi dell’ultimo anno delle superiori. Dal 1 al 30 aprile sarà la volta degli alunni della terza media. A maggio toccherà alle due classi delle primarie (seconda e quinta) e alla seconda superiore.Non tutti però hanno chiaroAnzi, spesso le informazioni parziali di studenti, scuole e famiglie danno adito a qualche fraintendimento. Ci sono ragazzi, infatti, che pensano che le prove siano un modo come un altro per valutare la loro preparazione. Ma è davvero così? Cerchiamo di capire meglio, ma soprattutto la loro utilità!Lesono delle prove standardizzate che gli studenti svolgono in diverse fasi del loro percorso scolastico, per individuare. Sono prove che vengono ripetute annualmente in modo, quindi, da tracciare uno storico sulle competenze e conoscenze degli studenti. Sono preparate, un ente di ricerca che opera sotto la supervisione del. Lesono obbligatorie e requisito di ammissione per affrontare gli esami di Stato 2020. I ragazzi di terza media, seconda e quinta superiore sostengono legrazie ai computer messi a disposizione dalle scuole.Le, come detto, valutano le competenze acquisite dai ragazzi su determinate materie in diversi momenti del loro percorso formativo. Tutti gli studenti delle classi interessate affrontano, invece i ragazzi dalla scuola media in su (ad eccezione degli studenti del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado), a partire dall’anno scorso,, divisa in due parti: listening e reading. Tuttavia,: per affrontarle è necessario soprattutto usare il ragionamento.rileva quindi il livello di comprensione degli studenti in alcune aree fondamentali del sapere,. Infattinon esprime una valutazione del singolo studente in voti, ma, ognuno dei quali corrisponde a una ben precisa descrizione delle capacità e delle competenze raggiunte. Uno studente che termina le superiori con il, potrebbe, nonostante il diploma conseguito, non essere in grado di comprendere un libretto di istruzioni o non riuscire a interpretare un grafico o una tabella che magari viene riportata sulla sua busta paga. Attraverso questi dati, è possibile così fornire un quadro che possa dipingere in modo quanto più oggettivo possibile, nonché l’evoluzione nel corso degli anni. Le prove, quindi non sono altro che un punto di partenza dal quale ha avvio un accurato lavoro di ricerca, che possa individuare le tendenze e i punti di forza, nonché di debolezza, della nostra scuola. Il fine ultimo è quello diper chi ci governa per migliorare tutto ciò che nella didattica odierna rende poco o può essere migliorato, attraverso la presentazione diA partire dallo scorso anno, c’è stata una novità molto importante: le prove INVALSI hanno coinvolto per la prima volta anche, fornendo così una fotografia completa della scuola, dalle elementari fino all’ultimo anno delle superiori. Il, ha così analizzato i risultati di oltre 2.675.000 studenti che hanno partecipato alle prove in tutta Italia, evidenziando le variazioni tra regione e regione, nonché le differenze legate al contesto socio-economico, al genere o all’istituto frequentato (il cosiddetto “effetto scuola”). Da questo rapporto è emerso: parliamo di studenti che nel secondo quadrimestre della quinta superiore risultano aver acquisito un livello molto basso di competenze, pari a quelle di un allievo di terza media. Come se non avessero mai frequentato 5 anni di scuola. Nel 2019, si è trattato del. Un aspetto finora sotterraneo,, che dovrà essere al centro dell’attenzione di chi amministra la nostra scuola e di tutto il Paese.