INVALSI 2020: guida completa alle domande di quinta superiore

La prova INVALSI di Italiano di quinta superiore

La prova INVALSI di Matematica di quinta superiore

Manutenzione (M) : domande sui concetti matematici fondamentali, come letture di grafici e tabelle, calcolo di perimetri, aree e volumi, percentuali, ordini di grandezza, relazioni lineari fra grandezze, ecc./li]



: domande sui concetti matematici fondamentali, come letture di grafici e tabelle, calcolo di perimetri, aree e volumi, percentuali, ordini di grandezza, relazioni lineari fra grandezze, ecc./li] Domande di ricontestualizzazione (R) : propongono situazioni simili a quelle già incontrate nelle prove INVALSI di terza media o di seconda superiore, ma che richiedono la conoscenza di argomenti del secondo biennio. Ad esempio, la geometria analitica, i modelli esponenziali e logaritmici, le funzioni circolari, ecc.

: propongono situazioni simili a quelle già incontrate nelle prove INVALSI di terza media o di seconda superiore, ma che richiedono la conoscenza di argomenti del secondo biennio. Ad esempio, la geometria analitica, i modelli esponenziali e logaritmici, le funzioni circolari, ecc.

Domande di analisi matematica (T per istituti tecnici) : comprendono elementi di analisi matematica applicabili alle discipline tecniche quali economia, elettronica, informatica, costruzioni, ecc.

: comprendono elementi di analisi matematica applicabili alle discipline tecniche quali economia, elettronica, informatica, costruzioni, ecc.

Domande di analisi matematica e di approfondimento contenutistico (LS per liceo scientifico): sono domande specifiche per i programmi e il livello dello studio della matematica del liceo scientifico. Esempi: geometria nello spazio, calcolo delle probabilità, analisi matematica, ecc.

La prova INVALSI di Inglese di quinta superiore

Lesi avvicinano. Tra il 2 e il 30 marzo, infatti, i maturandi saranno tenuti a svolgere una, i cui risultati saranno utili per valutare laed individuare eventuali punti di miglioramento, oltre ad attestare le competenze da loro acquisite.Molti ragazzi, quindi, stanno già cercando, visto che questo è il primo anno in cui. Ma gli studenti potranno vivere questo appuntamento con la massima serenità: i docenti non daranno un voto per la media scolastica nelle materie interessate, anche perchéMa vediamo più nel dettaglio, in questo articolo, la struttura delle prove e, soprattutto, quali tipi di domande gli studenti si troveranno davanti il giorno stabilito.La, unica per tutti gli indirizzi, è composta da: non ci saranno quindi argomenti di storia della letteratura.Ci saranno però delle domande sulla(conoscenze e competenze grammaticali), organizzate intorno a brevi testi. Per rispondere correttamente, si dovranno sicuramente utilizzare, ma anche e soprattutto si dovrà impiegare la propria capacitàI testi proposti, disaranno caratterizzati da un’ampia varietà di contenuti, e saranno di diversa lunghezza.La struttura comprende, più, con 7-10 domande per unità, per un massimo quindi di(135 minuti in caso di studenti disabili o con DSA).Glisaranno espressi su una scala di(da 1, il più basso, a 5, il più alto), più un ulteriore livello iniziale.Per quanto riguarda la, invece, - viste le differenze di monte ore e di contenuto nei programmi di studio - la prova saràI quesiti potranno essere diNei licei non scientifici e negli istituti professionali, la prova INVALSI di matematica si compone di quesiti di tipo M e R; negli istituti tecnici, di tipo M e R (per l’80%), e T (per il 20%); nei licei scientifici, di tipo M e R (80%), e LS (20%).Sono previsti, da completare in(135 minuti in caso di studenti disabili o con DSA). Anche in questo caso, gli esiti saranno espressi in(da 1, il più basso, a 5, il più alto), più uno iniziale.A differenza della prova di Matematica - e in linea invece con quella di Italiano - la, e si riferisce al. I livelli testati saranno due:. La prova comprende una parte di lettura e una parte di ascolto.La, reading, propone 3 task di livello B2 e 2 task di livello B1, da completare in 90 minuti (105 in caso di studenti disabili o con DSA): verranno proposti testi attinenti a una grande varietà di argomenti, di tipo narrativo, argomentativo, espositivo, regolativo, continuo, non continuo, ecc. I brani di livello B1 avranno lunghezza massima di 350 parole, mentre i brani di livello B2 potranno arrivare a 600 parole. Nel complesso, la prova proporrà tra le 35 e le 40 domande attinenti ai brani proposti.La, listening, come la prima, comprende 3 task di livello B2 e 2 task di livello B1. Gli studenti ascolteranno diversi tipi di contenuto audio, della durata massima di 4 minuti ciascuno, di tipo monologico e dialogico, quali interviste, conferenze, conversazioni, estratti di documentari, notiziari, conversazioni telefoniche, annunci, ecc. Dovranno quindi rispondere a 35/40 domande in un tempo massimo di 60 minuti (75 minuti in caso di studenti disabili o con DSA).Gli esiti della prova di Inglese saranno espressi in 3 livelli, distinti per ascolto e lettura: non ancora B1, B1 e B2, con attestazione finale allegata al diploma.