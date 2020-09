Le lauree e i diplomi più richiesti entro il 2024

Lauree più richieste fino al 2024

Diplomi più richiesti 2020-2024

Studiare è un investimento di tempo e non solo:A dirlo è una ricerca diche ha previsto che tra il 2020 e il 2024 quasiperché chiamati a integrare o sostituire il personale uscente per ragioni di età.Ma quali sono le formazioni che saranno le più richieste negli anni a venire? Scopriamolo insieme.Quali sonoall’interno del mercato del lavoro? Ebbene, iniziamo dai. Infatti per quanto riguarda i profili dei laureati, che, tra, per cui si stima saranno necessari 173mila laureati,, con una domanda di 119mila persone,, dove saranno richiesti 117mila laureati,con richieste di 104mila unità che comprenderanno anche scienze motorie e, la cui richiesta si aggirerà attorno alle 88mila unità. Ma se, confrontando il fabbisogno di laureati richiesto dalle imprese con– e non considerando anche la componente di laureati disoccupati –, sono comunqueInfatti si potrebbero così verificare a livello nazionale, dove ogni anno sono più di 13.500 le figure mancanti. Mentre al contrario si potrebberoInfine, dando uno sguardo alla domanda di occupati per gli indirizzi dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),, con una domanda di oltre 155mila unità,, con 113mila unità occupabili,, con 100mila unità richieste,, dove si prospettano 64mila unità da riempire econ 51mila unità potenzialmente vacanti. In generale,rispetto a quello presente tra i laureati, essendociche costituisce il fabbisogno medio annuo con 137mila unità contro un’offerta annuale di appena 85mila unità,per gli indirizzi della meccanica, del legno-arredo, della logistica e dell’edilizia.