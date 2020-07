Come scrivere una mail (decente) ad un professore

Una delle incombenze che, volente o nolente, coinvolgono di più il giovane studente universitario e non solo. Ecco cosa e come scrivere una mail al professore che volete contattare.

Come scrivere una mail ad un professore universitario

Scrivere un'email a un professore universitario: come fare e cosa evitare

Esimio Professor XYZ Come non possiamo scrivere “Caro Professor XYZ”, fa pure ridere eccedere con gli attributi (e sa di leccapiedi). La regola in verità imporrebbe di usare “egregio” con gli uomini e “gentile” con le donne, ma onestamente non vedo perché debba esserci differenza di trattamento tra i due soggetti. Un semplice “Gentile professor XYZ” , quindi, andrà benissimo.

Insomma, non gli avete ancora chiesto nulla e già vi scusate ? Tagliare, subito. E’ una frase da modestia esagerata. Aggiungete piuttosto, alla fine della mail, un semplice: “mi scuso per l'eventuale disturbo”.

Insomma, non gli avete ancora chiesto nulla ? Tagliare, subito. E’ una frase da modestia esagerata. Aggiungete piuttosto, alla fine della mail, un semplice: “mi scuso per l'eventuale disturbo”. Dal momento che, non essendo riuscito a passare in facoltà e non avendo potuto contattare nessuno dei miei compagni a causa di problemi col telefono, non ho avuto modo di prendere visione degli orari pubblicati sul nostro sito di facoltà, orari che ora non sono più presenti. Tre quarti dei professori penseranno “cosa mi interessa?”. E hanno ragione: cosa importa di sapere i motivi per cui non siete riusciti a vedere gli orari (soprattutto se, per giustificarvi, tentate di arrampicarvi in un scuse poco credibili. L'unica scusa che il docente conosce è la morte!). Scrivete semplicemente: “dal momento che non sono riuscito a vedere gli orari pubblicati sul sito di facoltà, ora non più disponibili in bacheca pubblica...”.

Non ha ancora risposto e già lodiamo la sua – grande (?) – disponibilità ? Non ha senso. Un “la ringrazio anticipatamente/in anticipo” andrà più che bene.

Qualunque cosa, ma non “distinti”. “Distinto” in italiano indica qualcosa di diverso, che non rientra nella norma. Di per sé non ha un’accezione positiva, se non quella di “fine, elegante”. Quindi ameno che il vostro intento sia porgergli degli “eleganti saluti” sarà molto meglio usare una forma meno fuori luogo, come “cordiali saluti” o, molto semplicemente, “saluti”.

Bonus track: ecco a cos'altro fare attenzione

eventuali errori (non vorrete fare brutta figura, vero?!?)

completezza.

Esempio di mail ad un professore: ecco cosa dovresti scrivere

In questi giorni di quarantena saper scrivere correttamente leInfatti a causa dell', ormai qualsiasi rapporto si sta spostando online,. Ecco che dunque ora più che mai saper scrivereè importante, sia dentro che fuori dall'università.Proprio per questo, quante volte ci capita di dover scrivere ad un professore per chiedere la tesi o per sapere quand’è il prossimo appello , per quanto varrà il suoo semplicemente per chiedere qualcheo, magari per? Tante, forse troppe.Per fortuna che, altrimenti sarebbe une perderemmo tantissimo tempo! Per quanto però la mail sia una forma di comunicazioneche siamo abituati ad utilizzare con naturalezza, ciò non significa che. Questo credo sia abbastanza ovvio per tutti. Proprio il fatto di dover usare un, spesso ci fa addiritturaCome si fa ad essere certi di non usare un linguaggio troppo colloquiale o troppo formale?Il risultato è che spesso capita che, indecisi su cosa scrivere, ci si butticon la pretesa di nascondere la nostra insicurezza dietro a termini aulici e ricercati. Ad esempio:Ora, a prima vista questa mail potrebbe sembrare corretta.. Cominciamo dall’inizio.Analizziamo insieme punto per punto il nostro esempio e cerchiamo di capire cosa non andava bene e in che modo bisogna correggerla.Prima di spedire la tua mailqualunque sia il motivo che vi spinge a scrivere al vostro prof,. Prima di inviare la mail, quindi,. Solo in questo modo (probabilmente!) riceverete una risposta soddisfacente al primo colpo!Detto ciò ecco come dovrebbe apparire la nostra mail:. Ricordatevi che più cercherete un linguaggio forbito e prolisso, più annoierete il destinatario: vi state comunque rivolgendo ad un professore, non state chiedendo la mano di una donzella a un aristocratico di fine Ottocento!