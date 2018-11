Test Sat: cos'è, come funziona e come prepararsi

Cos'è l'esame Sat? Si tratta dello Scholastic Assessment Test, un test riconosciuto da tutte le università americane per la valutazione del livello di conoscenze di uno studente in ambito scolastico. Per capirci meglio, si tratta di una sorta di test d'ingresso che gli studenti stranieri e non che voglio essere ammessi nelle università americane devono superare con un punteggio discreto.

Il consiglio per tutti gli studenti è quello di effettuare il test almeno 12 mesi prima dell'iscrizione nell'università prescelta. Ma come funziona questo test, quanto costa e qual è il calcolo punteggio? Scopriamolo insieme.

Esame Sat: come funziona e quanto dura

Sat : dura complessivamente 3 ore 30 minuti e si divide in tre parti : critical reading (lettura critica), che corrisponde alla nostra comprensione del testo con relative domande a risposta multipla; writing , che prevede di scrivere e dimostrare di conoscere la grammatica attraverso un essay , piccolo saggio più un'ulteriore parte che prevede di rispondere a domande; l'ultima parte è mathematics .

Esame Sat: punteggio, iscrizione e costi

Come funziona il punteggio dell'esame Sat ?

Composto da tre parti, ognuna di queste può valere da 200 a 800 punti , fino a un massimo di 2.400 punti . Il punteggio ottenuto si può conoscere dopo circa tre settimane dal test via telefono o online. La copia cartacea del report che contiene il punteggio viene inviata al candidato circa cinque settimane dopo in formato cartaceo.

Per conoscere il risultato telefonicamente è sufficiente chiamare The College Board allo 001-609-771-7600. Il costo della chiamata è di 13 dollari pagabili solo tramite carta di credito.

Il risultato conseguito nel test rimane valido per cinque anni ma rimane comunque possibile ripetere il test per migliorare il proprio punteggio.

? Per gli studenti italiani è possibile o onlineo via posta. Per presentare l'iscrizione online è sufficiente andare sul sito del College Board(solamente tramite carta di credito). Una volta compilato l'apposito modulo online per l'iscrizione online bisognerà pagare una quota di partecipazione di 47 dollari per il Sate di 20 dollari per il Sat Subject Test.

C'è un ulteriore costo da aggiungere per tutti gli studenti che eseguono il test in un centro internazionaleche ammonta a 28 dollari.

Dove è possibile eseguire il Sat in Italia? Esistono una serie di sei da Nord a Sud per eseguire il Sat: Milano, Aviano (PN), Genova, Duino (Trieste), Firenze, Gricignano D’Aversa (CE), Lanciano (CH), Nasi Sigonella, Torino, Viterbo e Roma.



Per spiegare come funziona il Sat è innanzitutto utile far presente che ne esistonoSolitamente le più prestigiose università americane richiedono il superamento sia del Sat che di almeno due Sat Subject Tests. Altre università, invece, ritengono un buon punteggio nel solo Sat più che sufficiente per accettare l'iscrizione di uno studente.