Email professore universitario per l’esame: come scriverla e esempi

• Scegliere un indirizzo di posta elettronica privo di nickname o nomi bizzarri (ad esempio @lollo95, @princess98, @stellina93 ecc). L’indirizzo di posta elettronica ideale con cui interagire con i professori è quello formato semplicemente dal proprio nome e cognome, in modo da dare sin da subito un’impressione di serietà alla comunicazione;

• Oggetto: deve essere sempre specificato in forma chiara e sintetica, attraverso parole chiave. Deve essere quindi conciso ma efficace, ad esempio “Richiesta informazioni esame di…”;

• Utilizzare sempre il “lei”;

• “Preambolo”, ovvero come iniziare la mail. Ovviamente non ci si sta rivolgendo ad un familiare o ad un amico, quindi la formalità è essenziale in tutto il corpo del testo, a cominciare proprio dai saluti iniziali. Non è opportuno quindi rivolgersi al docente con formula tipo “Caro/issimo docente” ma allo stesso tempo sarebbe meglio evitare formule troppo solenni come "Egregio/a professore/essa". La soluzione migliore è quella di scegliere invece un linguaggio distaccato ma meno pomposo pur mantenendo sempre alto il livello di educazione: basta semplicemente dire “Buonasera/Buongiorno professore/essa…”, oppure “Gentile professore/essa” e presentarsi immediatamente dopo: “sono (nome e cognome), studente/essa frequentante/non frequentante il corso di (titolo del corso); le scrivo per chiederle informazioni riguardo a…”;

• Saluti finali: dopo aver espresso la richiesta, in ogni conclusione che si rispetti sono necessari i saluti che devono rispettare formule convenzionali e stereotipate: “Distinti saluti" o “Cordiali saluti”, in base al grado di 'confidenza' che si è instaurato con il docente.

• Firma: prima di concludere la mail, dopo i saluti, è necessario firmarsi scrivendo il proprio nome e cognome.



Esempio di email per prenotarsi per un esonero

Esempio di email per chiedere chiarimenti riguardo alla materia

Esempio di email per avvisare della propria assenza all’esame

Esempio di email per chiedere il programma di esame per i non frequentanti

