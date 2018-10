Cosa succede se non pago le tasse universitarie?

Può capitare che all'università si perda di vista una scadenza o che, presi da altre attività, si decida di sospendere per un periodo più o meno lungo. Cosa succede in questi casi se non vengono pagate le rate delle tasse universitarie?

Iniziamo con il dire che pagare le tasse universitarie è obbligatorio per gli iscritti. Senza essere in regola con le tasse universitarie, non è possibile continuare con la carriera e dare esami. Tuttavia, gli atenei possono riservare agevolazioni a studenti meritevoli o in difficoltà economiche.

Quando è possibile non pagare le tasse universitarie?

Esenzione totale dal pagamento per No Tax Area : in caso di ISEE inferiore ai 13mila euro;

: in caso di ISEE inferiore ai 13mila euro; Esenzione per merito 100 e 100 e lode : alcune università permettono ai neodiplomati con il massimo dei voti ad accedere al primo anno senza pagamento delle tasse;

: alcune università permettono ai neodiplomati con il massimo dei voti ad accedere al primo anno senza pagamento delle tasse; Borse di studio: se vincitori dei bandi per il diritto allo studio, è possibile ricevere una borsa di studio che copre interamente o parzialmente le spese universitarie

se vincitori dei bandi per il diritto allo studio, è possibile ricevere una borsa di studio che copre interamente o parzialmente le spese universitarie Esenzione per invalidità o invalidità di un genitore: è esonerato lo studente con invalidità documentata superiore al 66% o avere un genitore che percepisce pensione di inabilità

Tasse universitarie: che succede se non pago?

Tasse universitarie, cos'è la mora

Tasse universitarie, mancato pagamento e blocco carriera

Decadenza studi universitari

Congelamento o sospensione studi universitari

Rinuncia agli studi

Come detto, ci sono dei casi in cui l. Ecco quali sono:In tutti gli altri casi,può causare dei problemi per il proseguimento della carriera universitaria. Se si tratta di un, tuttavia, gli atenei concedono un lasso di tempo piuttosto ampio per il recupero della rata. Purtroppo però, è necessario pagare una mora. Se si supera anche il tempo utile per pagare le tasse universitarie con mora, si va incontro al blocco della carriera.La mora non è altro che una specie di "multa" per, una somma in più da pagare per il ritardo. Più il ritardo cresce più la mora aumenta. Se si tratta di pochi giorni o settimane, si può limitare a qualche decina di euro. Ma se si lasciano passare mesi, si può arrivare a circa 150 euro.Quando il, l'università procederà. In pratica, non sarà possibile sostenere e verbalizzare esami e usufruire di qualsiasi servizio amministrativo. Per sbloccare la carriera può richiedere una quota ulteriore oltre alle regolari tasse per l'anno accademico.Qualora il(o il mancato svolgimento di esami) superi gli otto anni accademici, la. Lacomporta la perdita degli esami sostenuti e delle tasse precedentemente versate.Tuttavia, se uno studente decaduto dagli studi volesse iscriversi ex novo all'università, può farlo: in caso di nuova immatricolazione può anche richiedere che gli esami sostenuti precedentemente siano riconosciuti.Se si vuole, senza perdere esami o quote versate, si può fare. In questo caso, è necessario rispettare, stabiliti delle singole università. Ilè usato da quegli studenti, ad esempio, che vogliono frequentare un corso all'estero, un master, un'accademia militare, per i quali non è ammessa l'iscrizione temporanea. Al momento della, bisogna esseredovuti fino all’a.a. precedente e, per riprendere gli studi, può essere richiesta una(solitamente, di qualche centinaio di euro).Lacomporta la perdita degli esami sostenuti e delle tasse pagate. Si può fare anche se. Semplicemente, si perde lo status di studente universitario iscritto ee a proseguire gli studi.Anche in questo caso, è possibile iscriversi ex novo all'università, in quanto la rinuncia mette fine solo alla vecchia carriera universitaria. In caso di nuova immatricolazione, è possibile richiedere il riconoscimento, integrale o parziale, degli esami fatti prima della rinuncia.