Le lauree che fanno trovare lavoro in ambito umanistico

AlmaLaurea, andando a scovare i dati delle facoltà umanistiche nelle quali a cinque anni dalla laurea il livello di occupati è maggiore. Questi: lo conferma il dato secondo cui gli occupati “” in Italia sono ildel complesso degli occupati, similmente da quanto riportato dall’Istat che collocaMa quali sono quindi le lauree umanistiche più richieste e con il tasso di occupazione più alto? Scopriamolo.Spesso le lauree umanistiche, soprattutto in un mondo sempre più incentrato verso i nuovi sviluppi tecnologici, sono sottovalutate e considerate. Tuttavia, bisogna sempre tenere in conto che, soprattutto in Italia, con la grande stratificazione e. Per questo la nostra penisola dovrebbe tendere verso questa, e ipotrebbero essere un pezzo del puzzle per lo sviluppo dell’intera economia nazionale. Infatti non si deve dimenticare: il Belpaese condivide con la Cina(fonte: Unesco, anno 2019): si tratta di(50 culturali e 5 naturali).Proprio per l’alto numero di patrimoni storici e artistici presenti sul suolo italiano,. E quindi, come sottolinea la ricerca svolta da AlmaLaurea, la variabilità delle figure è strettamente correlata al percorso disciplinare di provenienza. Quel che sembra certo è. E quindi l’alto livello di efficacia del titolo accademico, nel lavoro svolto, delle competenze acquisite all'università. Parlando di dati quindi, uno studio di Symbola ha rilevato che, in Italia,; si tratta di una percentuale quasi doppia rispetto agli occupati di tutti gli altri settori.E quindi ha messo in luce come investire nella cultura conviene:Secondo quanto riportato da Almalaurea,. Vi sono alcune professioni, ad esempio nell’ambito della conservazione del patrimonio culturale o quelle di architetto e ingegnere edile, dove. All’opposto, vi sono professioni che possono essere svolte dai laureati provenienti da diversi settori disciplinari.Passando quindi ai dati,, il(i restanti in ingegneria). Continuando a prendere in esame i professionisti del settore turistico,, cui si affiancano laureati provenienti da altri percorsi: politico-sociale, economico-statistico e letterario. Anche all'interno delle professioni, ma sono ben rappresentati anche i laureati del gruppo economico-statistico. E quindi si può affermare che(per l’88,8% il titolo risulta molto efficace o efficace), per gli architetti e ingegneri edili (87,0%) e p(81,2%). All'opposto,, si rileva un minore livello di efficacia (18,6%); livelli di efficacia apprezzabilmente inferiori alla media si rilevano anche per le professioni nell’ambito dei media e dell’intrattenimento (34,1%) e per gli artisti (39,6%).Inoltre, AlmaLaurea ha analizzato anche gli stipendi dei laureati in discipline umanistiche e ha quindi osservato come, un valore inferiore a quello rilevato per il complesso dei laureati, pari a 1.499 euro. Le retribuzioni più elevate sono percepite dai professionisti nell’ambito della tutela ambientale (1.480 euro netti mensili) e dagli architetti e ingegneri edili (1.470 euro). Sono invece sensibilmente(1.140 e 1.245 euro, rispettivamente) e di chi è inserito nel settore del(1.293 euro). Infine lo studio ha osservato che idi esperienze maturate nel corso degli studi universitari.